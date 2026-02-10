JW생명과학 이 보통주 1주당 525원의 현금 배당을 결정했다고 10일 공시했다.
시가배당률은 4.1%로 배당금총액은 81억원이디. 배당기준일은 오는 4월 1일이다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
JW생명과학, 주당 525원 현금 배당
2026년 02월 10일(화)
