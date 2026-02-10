JW생명과학, 주당 525원 현금 배당

JW생명과학 JW생명과학 234080 | 코스피 증권정보 현재가 13,090 전일대비 420 등락률 +3.31% 거래량 75,439 전일가 12,670 2026.02.10 13:55 기준 관련기사 JW생명과학, 노정열 대표이사 선임[클릭 e종목]"JW생명과학 목표주가 1.5만원‥6.3%↓"JW생명과학, 함은경 대표이사 신규선임 전 종목 시세 보기 close 이 보통주 1주당 525원의 현금 배당을 결정했다고 10일 공시했다.

시가배당률은 4.1%로 배당금총액은 81억원이디. 배당기준일은 오는 4월 1일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>