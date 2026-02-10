[포토] 민주당 민생경제 입법추진 상황실 현판식

한병도 더불어민주당 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표를 비롯한 부대표들이 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 기념 촬영을 하고 있다.







