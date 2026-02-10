[속보]"다주택 양도세 중과, 세입자 있어 못 팔아도 계약기간까지 유예"
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"똑 떨어졌는데 23만원이 넘더라" 한숨 푹…난리 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]"다주택 양도세 중과, 세입자 있어 못 팔아도 계약기간까지 유예"
2026년 02월 10일(화)
[속보]"다주택 양도세 중과, 세입자 있어 못 팔아도 계약기간까지 유예"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"소방관에 선의로 건넨 커피 50잔, 민원으로 돌아왔다"
지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대
"이모님 이거요" 하는 대박상품이 없다…주당 실종에 '술술' 안 풀리는 국민주[비酒류 시대]①
"목돈 날리면 안돼, 출·퇴근길에 미리 대응 완료"… 하루에 22조가 왔다갔다
스마트폰만 달고 살더니…'부모보다 지능 낮은 첫 세대' 경고
노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스
올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"
'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스
"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고
"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"
6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어