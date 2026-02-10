"한국인처럼 놀아볼까?"…밀라노 동계올림픽서 'K-데일리케이션' 홍보

관광공사, CJ와 손잡고 체험형 홍보관 운영

코리아하우스서 K-푸드·뷰티·엔터 체험

문화체육관광부와 한국관광공사는 '2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽'을 계기로 오는 22일까지 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 한국관광 홍보관을 운영한다고 10일 밝혔다.

K-팝 아이돌 메이크업 프로그램 체험. 사진 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

코리아하우스는 대한체육회가 운영하는 선수단 지원 및 스포츠 외교 거점으로, 이번 밀라노 동계올림픽 기간에는 한국관광공사를 비롯해 CJ, 한국공예디자인문화진흥원 등 민관 기관이 참여해 한국의 문화·관광 콘텐츠를 종합적으로 소개하는 공간으로 활용된다.

공사는 CJ와 협업해 '케이-데일리케이션, 한국인처럼 즐겨보세요(K-Dailycation, Enjoy Korea Like a Local)'를 슬로건으로 내걸고 한국관광 홍보관을 구성했다. 최근 방한 관광객의 여행 방식과 소비 패턴이 한국인의 일상과 유사해진 점에 착안해, 한국인의 라이프스타일을 직접 체험하는 방식으로 콘텐츠를 기획했다.

홍보관 방문객들은 여행 성향을 진단하고 맞춤 관광지를 추천받는 'K-데스티네이션 게임'을 시작으로 ▲한강 편의점 콘셉트의 '비비고 K-푸드' ▲CJ ENM 인기 드라마 촬영지를 연계한 'K-엔터테인먼트' ▲지역 관광지를 테마로 한 향(香) 체험과 올리브영 인기 제품을 체험하는 'K-뷰티' 코너 등을 순차적으로 체험할 수 있다.

공사는 2월 7일부터 11일까지를 '한국관광 주간(K-Travel Week)'으로 지정해 체험 프로그램을 집중 운영하고 있다. 인기 K-팝 곡을 활용한 댄스 클래스와 아이돌 메이크업 체험, 퍼스널 컬러 진단, 국악 전통공연 등 다양한 프로그램을 마련했다.

한국관광 홍보관에서 K-팝 댄스 클래스를 즐기는 어린이들. 사진 한국관광공사] 원본보기 아이콘

홍보관을 찾은 이탈리아 방문객 소피아 씨는 "K-팝 댄스와 아이돌 메이크업 체험을 통해 한국 문화를 생생하게 느낄 수 있었다"며 "여행 성향 진단 게임에서 부산과 제주를 추천받아 한국을 방문하면 꼭 가보고 싶다"고 말했다.

앞서 공사는 9일(현지 시각) '2026 밀라노 국제관광박람회(BIT Milano)'를 계기로 현지 여행업계와 미디어 관계자를 홍보관으로 초청해 비즈니스 네트워킹 행사를 열었다. 이를 통해 유럽 시장을 겨냥한 고부가 한국관광 상품 개발과 협업 가능성을 모색할 계획이다.

백지혜 관광공사 구미대양주팀장은 "이탈리아를 포함한 유럽 시장에서는 20대 Z세대가 관광 수요 성장을 주도하고 있다"며 "타깃별 맞춤 마케팅을 통해 한국을 동아시아 대표 관광 목적지로 자리매김시키겠다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>