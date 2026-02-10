모든 청년에게 '일대일' 맞춤형 재무상담…은행지점 200곳으로 확대

'모두를 위한 재무상담' TF 출범회의 개최

재무상담 은행 지점 연내 200개 이상으로 확대

증권사·보험사 지점 활용한 재무상담 추진

금융당국이 모든 청년을 대상으로 소득·자산·부채 수준에 따라 일대일 맞춤형 재무상담을 지원한다. 이를 위해 재무상담 서비스를 제공하는 은행 지점을 현재 20개에서 연내 200개 이상으로 확대하고, 마이데이터를 활용한 은행 애플리케이션(앱) 내 재무진단 서비스도 청년 맞춤형으로 개편한다.

금융위원회는 10일 권대영 금융위 부위원장 주재로 '청년 모두를 위한 재무상담 태스크포스(TF) 출범회의'를 열고 국정과제인 '모두를 위한 재무상담'의 추진 방향과 금융업권별 청년 대상 재무상담 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의에는 금융감독원을 비롯해 서민금융진흥원, 은행·보험·금융투자협회, 청년 재무상담 사업 운영기관, 관련 전문가 등이 참석했다.

권대영 부위원장은 이재명 대통령이 강조한 '청년을 위한 기회'를 언급하며 취업 준비와 창업, 투자 과정에서 청년들이 금융을 올바르게 이용하는 것이 중요하다고 강조했다. 아울러 상대적으로 금융서비스 접근이 어려운 청년들도 재무상담을 쉽게 이용할 수 있도록 각별히 배려하고, 상담 직원이 성실한 상담을 제공할 수 있도록 충분한 인센티브를 제공해야 한다고 밝혔다.

'모두를 위한 재무상담'은 재무진단을 통해 본인의 재무상황을 먼저 파악한 뒤, 이를 기반으로 전문가에게 재무상담을 받는 구조로 운영된다. 서민금융진흥원 홈페이지에서 온라인으로 자신의 재무정보를 입력하면 지출·부채·저축 현황과 개선 필요사항을 분석한 보고서가 생성된다. 이렇게 도출된 재무진단 보고서를 바탕으로 서민금융통합지원센터와 은행 지점 등에서 직원 또는 전문가의 재무상담을 받을 수 있다. 금융위는 청년이 처한 상황에 따라 소득·지출 관리, 부채·신용 관리, 자산관리 등에 대한 상담을 맞춤형으로 제공할 수 있다고 설명했다.

금융위는 재무상담 서비스를 희망하는 모든 청년이 이용할 수 있도록 대폭 확대한다는 방침이다. 기존에는 수도권 등 일부 청년을 중심으로 비상시적으로 재무상담이 이뤄졌지만, 앞으로는 지역과 시기에 관계없이 희망하는 모든 청년에게 재무상담을 제공하는 것을 목표로 추진할 계획이다.

청년의 접근성을 높이기 위해 '찾아가는 재무상담'도 확대한다. 서민금융진흥원이 운영하는 찾아가는 재무상담과 함께 온라인 상담도 병행하며 올해 하반기부터는 청년층이 선호하는 상담 시간과 장소를 반영해 집 근처 카페나 서민금융통합지원센터 등에서 상담을 진행할 예정이다.

재무상담과 대출·적금 등 관련 사업 간 연계도 강화한다. 아울러 청년이 공신력 있는 금융 정보를 쉽게 접하고 소통할 수 있도록 서민금융진흥원을 중심으로 한 온라인 플랫폼도 구축하기로 했다.

박준태 금융연구원 연구위원은 "재무상담이 단순한 정보 제공에 그치지 않고, 청년이 금융지식을 건전한 금융행위로 이어갈 수 있도록 재무상담과 청년 금융상품을 연계할 필요가 있다"고 말했다.

금융권에서도 재무상담을 확대할 방침이다. 은행연합회는 대면 재무상담을 제공하는 은행 지점을 현재 20개에서 연내 200개 이상으로 대폭 확대하겠다고 밝혔다. 특히 지방 청년들의 접근성을 높이기 위해 대학 캠퍼스 지점 등 지방 거점 점포를 적극 활용할 계획이다. 또한 마이데이터 등을 활용한 주요 은행 앱 내 재무진단 서비스를 개편하고, 재무진단 이후 서민금융진흥원과 은행권 재무상담으로 연계하는 방안도 추진한다.

금융투자협회는 증권사 지점을 통한 재무상담을 연내 시범적으로 추진할 계획이다. 생명·손해보험협회는 보험회사의 지점망(고객플라자 등)을 활용한 대면 재무상담을 시범 추진하고, 보험업권이 제공 중인 금융교육 프로그램과 모두를 위한 재무상담을 연계하는 방안도 검토하기로 했다.

금융위와 관계기관은 앞으로 '모두를 위한 재무상담 TF'를 정기적으로 운영하면서, 상반기 내 세부 운영방안 발표를 목표로 과제별 논의를 이어갈 예정이다.





