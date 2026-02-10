경기도의료원 포천병원, ‘우수봉사자 건강증진’ 업무협약 체결

포천시종합자원봉사센터와 협약

지역사회 공헌 위해

우수자원봉사자 대상 종합검진 혜택 제공

경기도의료원 포천병원(병원장 백남순)은 지난 9일 포천병원 소회의실에서 포천시 종합자원봉사센터와 종합건강 검진 실시를 위한 업무 협약을 체결했다.

본 협약은 포천시종합자원봉사센터 우수자원봉사자를 대상으로 경기도의료원 포천병원 건강검진센터에서 종합건강검진 우대혜택을 제공한다. 이는 자원봉사를 위한 복지 향상과 지역사회 자원봉사 활성화 및 사회공헌에 기여함에 대한 목적으로 이후 성과와 내용을 체계적으로 홍보하여, 자원봉사 활동의 가치를 인정하고 공유할 수 있는 기회를 제공하기 위함이다.

경기도의료원 포천병원장 백남순 병원장은 "지역사회를 위해 봉사하는 자원봉사자들의 노고에 보답하고 봉사자들이 자긍심을 가질 수 있는 기회가 만들어지길 희망하며, 경기도의료원 포천병원은 지역사회와 함께 하는 공공의료기관의로서의 역할을 수행하겠다고 말했다.

포천시 종합자원봉사센터 석유화 사무국장(센터장대행)은 "우수자원봉사자의 건강 증진을 위한 뜻깊은 협약에 함께해 준 경기도의료원포천병원에 감사드린다."며, "앞으로도 자원봉사자를 위한 실질적인 혜택과 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다."고 말했다.

이번 종합건강검진 협약은 2026년만 한시적으로 제공되며 종합검진은 경기도 의료원 포천병원 건강검진센터를 통해 안내받을 수 있으며 검진을 원하는 우수자원봉사자 각각이 개별적으로 예약이 가능하다.





