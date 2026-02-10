"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

공정위, 3개월간의 대기업집단 변동 현황 공개

SK, 매각 등으로 34개 회사 계열 제외

국내 대기업 집단들이 저수익 부실 사업을 과감히 정리하고 바이오와 신재생에너지 등 신사업으로 체질 개선에 속도를 내고 있는 것으로 나타났다.

리뉴어스 등 환경 자회사를 매각한 SK에코플랜트. 아시아경제 DB. AD 원본보기 아이콘

공정거래위원회는 10일 최근 3개월간(2025년 11월~2026년 1월) 발생한 92개 대규모기업집단의 소속 회사 변동 현황을 공개했다. 조사 결과 대기업 소속 회사는 총 3233개로 3개월 전보다 42개 감소했다.

이번 변동의 가장 큰 특징은 수익성 중심의 전략적 구조조정이다. SK는 폐기물 처리업 등 환경 사업 관련 소속 회사인 리뉴어스 및 리뉴원 등 25개 사를 포함해 총 34개 계열사를 지분 매각이나 합병 방식으로 계열 제외하며 가장 활발한 '다이어트'를 단행했다. 소노인터내셔널과 카카오 역시 각각 건축설계와 콘텐츠 제작 관련 비핵심 계열사를 정리하며 포트폴리오 최적화에 힘을 보탰다.

반면 삼성은 바이오테크 분야의 에피스낵스랩 등 2개사를 신규 설립했고, 삼양은 의약바이오 법인을 분할 설립했다. 코오롱은 경주운곡풍력발전을 신규 설립했으며, LG는 태양광 발전 업체의 지분을 취득했다. BS 또한 송전 및 배전 분야 회사 3곳을 신규 설립하며 신사업 진출을 공식화했다.

전반적인 계열사 감소 추세 속에서도 DB는 11개 사를 신규 편입하며 가장 많은 계열사를 늘린 집단으로 이름을 올렸다. 이어 유진, 농협, KT 등은 부동산 개발 및 투자 관련 회사를 적극적으로 신설하거나 지분을 취득하며 자산 포트폴리오를 강화했다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>