고양시, ‘AAM 운용개념서’ 발간…수도권 UAM 거점 도시 도약 본격화

고양시, K-UAM 기준 담은

‘첨단항공교통 실행 설계도’ 공개

경기 고양특례시(시장 이동환)는 고양시 여건에 맞춘 '고양특례시 첨단항공교통(AAM) 운용개념서'를 발간했다고 10일 밝혔다.

고양시, 첨단항공교통(AAM) 운용개념서 발간. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 운용개념서는 국토교통부가 수립한 한국형 도심항공교통(K-UAM) 운용개념서 1.0과 최근 개정된 1.5의 기본 방향을 반영했다. 국가 차원의 도심항공교통(UAM) 단계별 도입 전략과 상용화 방향을 토대로, 이를 지자체 차원에서 실제 적용 가능한 운영·노선·공역·서비스 모델로 구체화한 것이 특징이다.

시는 수도권 북서부 교통 요충지라는 입지와 김포공항 관제권 인접 공역, 한강 회랑 활용 가능성, 킨텍스 일대 대규모 인프라 등을 종합적으로 고려해 실행 중심의 지역 맞춤형 첨단항공교통(AAM) 운용개념을 마련했다.

국토교통부는 한국형 도심항공교통(K-UAM) 운용개념서 1.0을 통해 초기·성장기·성숙기로 구분되는 단계별 도심항공교통(UAM) 운영체계를 제시했으며, 운용개념서 1.5에서는 상용화 여건과 공공·민간 서비스 확대를 반영한 운영 방향을 제시한 바 있다.

시는 이러한 국가 기준과의 정합성을 유지하면서도, 지역의 교통·의료·안전·물류 수요를 반영해 지자체가 실제로 활용할 수 있는 운용 시나리오와 중장기 로드맵을 제시했다.

운용개념서에는 고양특례시가 참여 중인 한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드 챌린지 2단계 실증사업과 연계한 운영 방향도 포함됐다. 킨텍스 일원에 구축 예정인 수직 이착륙장(버티포트)을 중심으로 김포공항, 수색비행장, 대덕비행장 등과 연계한 도심항공교통(UAM) 노선(안)을 제시하고, 단계별로 초기에는 산불 감시와 응급 이송 등 공공서비스 중심의 운영을 추진한 뒤, 도시항공 셔틀과 광역 연결 서비스로 점진적으로 확대해 나간다는 계획이다.

특히 운용개념서에 제시된 단계별 운영 전략과 인프라 구상을 바탕으로, 수도권 거점형 도심항공교통(UAM) 인프라를 구축하고 실증?상용화?산업 확장으로 이어지는 첨단항공교통 산업 생태계를 체계적으로 확장해 나갈 방침이다.

아울러 이번 운용개념서는 안전과 시민 수용성을 최우선 원칙으로 설정했다. 공역 관리, 회랑 운영, 비정상 상황 대응 시나리오 등은 국가 운용개념서의 기준을 충실히 따르면서, 고양시의 생활권과 공역 특성을 고려해 보다 구체적으로 정리했다.

이를 통해 첨단항공교통(AAM)을 단순한 미래 교통수단이 아닌, 재난 대응과 응급 의료, 시민 안전을 지원하는 공공 인프라로 단계적으로 정착시킨다는 방침이다.

이동환 고양특례시장은 "이번 첨단항공교통(AAM) 운용개념서는 국토교통부의 국가 도심항공교통(UAM) 기준을 고양시 여건에 맞게 구체화한 실행 중심의 설계도"라며, 안전과 시민 수용성을 최우선으로 첨단항공교통을 재난·의료·교통 등 시민 생활에 실질적으로 기여하는 공공 인프라로 단계적으로 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.

시는 이번 운용개념서 발간을 계기로 국가 도심항공교통(UAM) 정책과 보조를 맞춘 수도권 핵심 도심항공교통(UAM) 거점 도시로서의 역할을 본격화하고, 향후 관계 기관과의 협력과 실증 확대를 통해 시민이 체감할 수 있는 첨단항공교통 서비스 구현을 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.

한편, '고양특례시 첨단항공교통(AAM) 운용개념서' 전문은 고양드론앵커센터 '고윙스(GOWINGS)' 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



