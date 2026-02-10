본문 바로가기
[뉴욕 특징주]투자의견 상향에 10% 가까이 상승한 오라클

유현석기자

입력2026.02.10 07:50

오라클이 10% 가까이 상승했다. 오픈AI 회복에 따른 수혜가 재부각될 것이란 전망과 함께 투자의견 상향이 주가를 끌어올린 것으로 분석된다.


9일(현지시간) 오라클은 전거래일 대비 9.65% 오른 156.59달러에 마감했다. 장 마감 후 소폭 오름세를 기록하고 있다.

DA 데이비드슨은 이날 오라클의 투자의견을 '중립(Nuetral)'에서 '매수(Buy)' 상향했다. 목표주가는 180달러를 유지했다. 길 루리아 DA 데이비드슨 연구원은 보고서를 통해 "과거에는 오라클과 오픈AI에 대해 매우 비판적인 입장이었지만, 이제는 특히 양사 관계와 관련된 리스크가 시장에 보다 적절하게 반영되고 있다고 본다"고 설명했다.


그러면서 "오픈AI가 이미 400억달러에 달하는 현금을 보유하고 있으며 분기 말까지 1000억 달러를 추가로 조달할 가능성이 있다"며 "오라클이 오픈AI를 위해 구축 중인 데이터센터 비용을 충당하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
