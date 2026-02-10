본문 바로가기
"다카이치부터 앤트로픽까지" 환율 급등락 [3분 브리프]

입력2026.02.10 08:00

00분 52초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①일평균 14원 환율 급등락 안전 관건은
②빗썸 비트코인 오지급 '장부 거래' 논란
③美 증시, 이번주 330억달러 매도 폭탄

MARKET INDEX
"다카이치부터 앤트로픽까지" 환율 급등락 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제히 상승 마감

○기술주 중심의 나스닥 지수 반등 이끌어

○AI 공포로 하락했던 SW주 강세 보여

TOP 3 NEWS
■ "다카이치부터 앤트로픽까지" 일평균 14원 급등락 환율, 안정 관건은
○2주간 평균 환율 변동폭 13.93원
○일평균 고가, 저가 차이도 매우 커
○日 총선, 국내 증시 변동성이 관건
■ 빗썸 비트코인 오지급 사고 '장부 거래' 논란
○장부상으로만 거래되는 CEX 시스템
○2단계 결재 등 내부통제 미비 지적돼
○거래소 보유 코인보다 더 많이 지급 
■ "美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고
○알고리즘 기반 펀드들 기계적 매매
○시장 방향성 상관없이 순매도 기조
○한달간 800억달러 매도 가능성도 
그래픽 뉴스 : 포니의 도전, 제네시스의 반전…1800만대 누적 판매 대기록
"다카이치부터 앤트로픽까지" 환율 급등락 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○포니 엑셀, 1987년 美 수입 소형차 1위
○'품질경영' 정몽구, 파격 보증 도입 승부
○정의선은 제네시스 프리미엄 전략 제시

돈이 되는 法
"다카이치부터 앤트로픽까지" 환율 급등락 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 외국산 저가 공세… 작년 반덤핑 조사 신청, 역대 최다
○2025년 반덤핑 조사 신청 13건, 역대 최다
○철강·화학 중심, 중국산 대상이 다수
○미·EU 수입 규제 강화로 저가 물량 한국 유입↑ 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026020914271551001
■ OECD-UNIDROIT 한국 법관 첫 파견
○법관, OECD·UNIDROIT에 첫 파견
○하정훈 판사 OECD, 김준우 판사 UNIDROIT 근무
○사법부 국제화 추진 성과로 국제 교류 확대 기대 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026020914270445669
■ '환불 보장' 무효라도 분담금 내면 반환청구 못 해
○대법, 환불약정 무효라도 '모순 행위'시 계약취소 불가
○분담금 계속 납부 후 뒤늦은 계약취소는 신의칙 위반
○대법원, 조합 승소 취지로 원심 깨고 파기환송
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026020914271048633

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

09:01 영국 소매판매 현황(1월)

09:30 호주국민은행 경기신뢰지수(1월)

22:15 미국 ADP 주간 고용변화 보고서

22:30 미국 소매판매(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -1℃(7℃) ｜최고기온 : 4℃(0℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 60%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
"다카이치부터 앤트로픽까지" 환율 급등락 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




