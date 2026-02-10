"다카이치부터 앤트로픽까지" 환율 급등락 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①일평균 14원 환율 급등락 안전 관건은
②빗썸 비트코인 오지급 '장부 거래' 논란
③美 증시, 이번주 330억달러 매도 폭탄
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 일제히 상승 마감
○기술주 중심의 나스닥 지수 반등 이끌어
○AI 공포로 하락했던 SW주 강세 보여
TOP 3 NEWS
■ "다카이치부터 앤트로픽까지" 일평균 14원 급등락 환율, 안정 관건은
○일평균 고가, 저가 차이도 매우 커
○日 총선, 국내 증시 변동성이 관건
■ 빗썸 비트코인 오지급 사고 '장부 거래' 논란
○2단계 결재 등 내부통제 미비 지적돼
○거래소 보유 코인보다 더 많이 지급
■ "美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고
○시장 방향성 상관없이 순매도 기조
○한달간 800억달러 매도 가능성도
그래픽 뉴스 : 포니의 도전, 제네시스의 반전…1800만대 누적 판매 대기록
○포니 엑셀, 1987년 美 수입 소형차 1위
○'품질경영' 정몽구, 파격 보증 도입 승부
○정의선은 제네시스 프리미엄 전략 제시
돈이 되는 法
■ 외국산 저가 공세… 작년 반덤핑 조사 신청, 역대 최다
○철강·화학 중심, 중국산 대상이 다수
○미·EU 수입 규제 강화로 저가 물량 한국 유입↑
■ OECD-UNIDROIT 한국 법관 첫 파견
○하정훈 판사 OECD, 김준우 판사 UNIDROIT 근무
○사법부 국제화 추진 성과로 국제 교류 확대 기대
■ '환불 보장' 무효라도 분담금 내면 반환청구 못 해
○분담금 계속 납부 후 뒤늦은 계약취소는 신의칙 위반
○대법원, 조합 승소 취지로 원심 깨고 파기환송
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
09:01 영국 소매판매 현황(1월)
09:30 호주국민은행 경기신뢰지수(1월)
22:15 미국 ADP 주간 고용변화 보고서
22:30 미국 소매판매(12월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 60%｜오후 60%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
