"너무 예쁘다" "해설도 잘한다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아'

일본 언론이 지난 하얼빈 동계 아시안게임에 이어 이번 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서도 해설위원으로 활약 중인 임은수 전 피겨스케이팅 국가대표의 행보를 주목했다.

9일 일본 매체 '디 앤서'는 "밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전이 열리는 가운데 이번 대회 한국의 TV 중계 부스에는 한국의 옛 피겨 여왕이 자리한 것으로 보인다"며 "2016-2017시즌 한국 종합선수권 우승자 임은수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이탈리아를 방문 중임을 알렸다"고 보도했다.

일본 데일리스포츠 역시 "중계석에 등장한 여성으로 인해 소란스러워졌다"며 "한국 중계 부스에 있던 인물은 피겨스케이팅 전 한국 챔피언이자 세계선수권대회 출전 경험이 있는 임은수로, 현재 해설자로 활동하고 있다"고 보도했다. 또 "예쁘다" "해설도 잘한다" 등의 국내외 팬들 반응을 소개했다.

2003년생 '포스트 김연아'…7년간 국가대표 활약

2003년생인 임은수는 '포스트 김연아'로 불렸던 여자 피겨 스케이팅 유망주였다. 2016년 피겨스케이팅 종합선수권에서 동메달을 획득하면서 김연아의 뒤를 이을 피겨 여왕 후보로 주목받았다. 같은 해 9월 슬로베니아 류블랴나에서 열린 2016-2017 피겨 스케이팅 주니어 그랑프리 시리즈 5차 대회에서 4위를 기록했다.

2017년 오스트리아에서 열린 주니어 그랑프리 2차 대회에서도 은메달을 획득, 한국 여자 피겨를 이끌어갈 간판 유망주로 주목받았다. 첫 시니어 국제대회였던 2018 챌린저시리즈(CS) 아시안 오픈 트로피 우승에 이어 2018-2019 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 시리즈 러시아 대회(로스텔레콤 컵)에서 동메달을 목에 걸고 김연아 이후 최초로 시니어 그랑프리 시리즈 입상에 성공한 한국 선수가 됐다.

임은수는 은퇴 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혔고, 지난 하얼빈 동계 아시안게임부터 해설위원으로 변신하면서 다양한 행보를 보여주고 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



