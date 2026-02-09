[오늘의신상]영화관서 즐기는 복음자리…‘딸기맛 팝콘’ 등 출시

대상·메가박스 ‘스키피 땅콩버터 팝콘’에 이은 두 번째 협업

‘복음자리 딸기맛 팝콘’·‘진심의 딸기 음료’ 3종 구성

대상은 '복음자리' 대표 제품의 매력을 제대로 살린 스페셜 메뉴 4종을 새롭게 선보이게 됐다고 9일 밝혔다.

앞서 대상은 지난해 단독으로 유통 중인 글로벌 땅콩버터 브랜드 '스키피(SKIPPY)'의 대표 제품을 활용한 '스키피 땅콩버터 팝콘'을 메가박스와 함께 출시해 관객들의 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.

이번 스페셜 메뉴는 대상그룹 계열사 대상다이브스의 과채가공 전문 브랜드 '복음자리'의 딸기잼과 딸기청 제품을 활용한 '복음자리 딸기맛 팝콘'과 '진심의 딸기 음료' 3종 등 총 4종이다.

'복음자리 딸기맛 팝콘'은 신선한 국산 딸기로 만든 '복음자리' 딸기잼을 팝콘 시즈닝으로 구현해 메가박스의 스테디셀러 제품인 카라멜 팝콘과 결합한 제품이다. 고소하고 달콤한 카라멜 팝콘에 상큼하면서도 달콤한 딸기 시즈닝이 어우러져 이색적이면서도 매력적인 팝콘을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

'복음자리'의 대표 딸기청 제품인 '진심의 딸기'를 활용한 음료 메뉴도 다양하게 선보인다. '진심의 딸기'는 국산 딸기 과육 함량이 79% 이상인 제품으로, 음료나 디저트 등에 딸기 본연의 진하고 달콤한 맛을 더해준다. '진심의 딸기 음료'는 부드럽고 달콤한 맛의 '진심의 딸기 라떼', 상큼함과 청량함이 돋보이는 '진심의 딸기 소다', 시원하면서도 진한 맛의 '진심의 딸기 쉐이크' 등 3종이다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. '복음자리 딸기맛 팝콘'과 '진심의 딸기 음료 2종'으로 구성된 '복음자리 팝콘 콤보 세트' 구입 시 할인 혜택과 함께 '복음자리 바로 짜 먹는 딸기잼'을 선착순 증정한다. 또 스페셜 딸기 메뉴를 구입하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 '복음자리 딸기잼(500g)'을 제공한다.

이번 '복음자리 스페셜 딸기 메뉴 4종'은 이날부터 전국 메가박스 42개 지점에서 판매하며 자세한 판매 지점 및 이벤트 내용은 메가박스 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.





