[오늘의신상]럭셔리 끝판왕 연작 '알파낙스' 아이크림

강력한 항산화 효능의 식물 원료

'알파낙스 콤플렉스™' 특허 성분

눈가 주름 케어 및 탄력 리프팅 효과



신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,600 2026.02.09 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]에르메스, 브랜드 최초 '파운데이션' 출시"따뜻한 패딩 사러 달려가요" 역대급 한파에 소비심리 녹았다…패션 시장 '함박웃음'자주(JAJU) 품은 신세계까사…"5년 내 매출 8000억 달성" 전 종목 시세 보기 close 의 고기능 스킨케어 브랜드 연작(YUNJAC)은 이달 최상위 안티에이징 라인 '알파낙스(ALPHANAX)' 아이크림을 출시했다고 9일 밝혔다.

알파낙스는 강력한 항산화·항노화 효능을 기반으로 연작의 고도화된 스킨케어 기술력이 집약된 초고가 프리미엄 안티에이징 라인이다. 연작은 5년간의 긴 연구·개발 끝에 항노화에 효과적인 특허 성분을 완성했으며, 강력한 항노화 성분이 담긴 에센스 토너, 더블 세럼, 크림, 파우더 컴팩트 등으로 구성해 선보였다.

연작 신제품 알파낙스 아이크림. 신세계인터내셔널 제공. AD 원본보기 아이콘

알파낙스 라인의 모든 제품에는 연작의 독자적인 특허성분 '알파낙스 콤플렉스™ (Alphanax Complex™)'가 함유되어 있다. 구증구포의 응축된 힘이 담긴 흑효삼(뿌리), 1500m 고지대 절벽 위에서 자생하는 송라(줄기), 만년설 속에 6년에 한 번 만개하는 불로초 천산설연(꽃) 등 극한의 자연 환경 속에서 생존하는 강인한 생명의 에너지를 최적의 비율로 배합해 안티에이징 효과를 극대화한 것이 특징이다.

알파낙스 아이크림은 피부에 얇게 밀착되는 탄력막을 형성해 노화의 시작점인 눈가 잔주름부터 노화 진행의 징후인 굵은 주름까지 즉각적으로 밀착 케어해준다. 여기에 피부 콜라겐 합성 촉진에 도움을 주는 탄력 부스팅 성분을 함유해 쉽게 쳐지기 쉬운 얇은 눈꺼풀 부위에 리프팅 효과를 선사하는 것이 특징이다.

알파낙스 아이크림은 인체적용 시험을 통해 사용 2주 후 눈가 잔주름 12.7%, 굵은 주름 8% 개선, 눈꺼풀 리프팅 9.2% 개선 효과를 입증했다.

예민하고 얇은 눈가를 위해 피부에 부드럽게 녹아드는 저자극 포뮬러를 사용했으며, 피부 자극 테스트를 완료해 걱정 없이 사용 가능하다. 가격은 20ml에 22만원대으로 전국 백화점 내 연작 매장과 신세계인터내셔날 자체 디지털 플랫폼 신세계V, 연작 공식 네이버 브랜드 스토어 등에서 구매 가능하다.

알파낙스 콤플렉스의 항산화·항노화 효능은 최근 세계적 권위의 학술지 '사이언스 어드밴시스'에 등재된 논문 내 제품명과 함께 직접 언급되며 전세계적으로 인정받았다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>