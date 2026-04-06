[클릭 e종목]"신세계, 백화점 산업 성장 지속 전망…목표가↑"

목표주가 41만원→46만원 상향 조정

대신증권은 6일 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 325,500 전일대비 20,500 등락률 +6.72% 거래량 28,551 전일가 305,000 2026.04.06 12:28 기준 관련기사 [주末머니]신세계, 럭셔리가 성장률 '쓱' 끌었네 '버터떡' 만들고 비트코인 투자 배운다…'MZ' 사로잡은 '문센' 신세계百, 외국인 공략 강화…스포츠·아웃도어 할인 행사 진행 전 종목 시세 보기 에 대해 올해 백화점 산업 성장이 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 41만원에서 46만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

유정현 대신증권 연구원은 "목표주가 상향은 2026~2027년 실적 상향 조정에 따른 것으로 중동 지역 전쟁이 길어지면서 소비 둔화 우려가 부각되고 있음에도 불구하고 올해 백화점 산업은 양호한 성장을 기록할 것"이라며 "이는 전쟁이 소득 중상위 계층의 자산 증가에 미치는 영향이 일부에 그칠 것으로 보이고 고환율로 인해 해외 소비가 크게 늘지 못하는 반면 인바운드 관광 수요는 꾸준히 유지될 가능성이 높기 때문"이라고 설명했다.

국내 백화점 업계는 국내 주요 기업들의 실적 호조에 따른 소비 여력 증대와 인바운드 관광객 매출 급증으로 새로운 성장 국면을 맞이했다. 유 연구원은 "최근 주가 조정으로 신세계에 대한 투자 매력도가 증가했다"면서 "매수하기 좋은 시기"라고 말했다.

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올해 1분기 실적은 부진한 계열사 없이 주요 사업부 모두 대폭 개선될 것으로 전망된다. 대신증권은 신세계의 올해 1분기 연결 기준 총매출액과 영업이익을 3조1622억원, 1531억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 10%, 16% 증가한 수치다. 유 연구원은 "1분기 백화점 기존점 매출 성장률은 회계 기준 13%를 기록할 것으로 전망된다"면서 "자산 효과에 따른 양호한 소비 심리를 바탕으로 고마진 카테고리인 국내 패션이 12% 증가하며 영업 레버리지가 크게 나타난 것으로 추정된다. 외국인 매출 비중은 지난해 4분기 5.7%에서 올해 1분기 7%로 상승하며 전년 동기 대비 80~90% 성장한 것으로 보인다"고 설명했다.

신세계DF는 개별여행객(FIT) 매출 증가와 공항점 정규 매장 면적 확대로 면세점 일매출액이 두 자릿수 성장을 지속한 것으로 보인다. 유 연구원은 "공항 임차료 증가에도 불구하고 시내점 매출 증가 및 할인율 하락으로 적자폭이 예상보다 축소될 것"이라며 " 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 close 증권정보 031430 KOSPI 현재가 11,850 전일대비 40 등락률 -0.34% 거래량 11,970 전일가 11,890 2026.04.06 12:28 기준 관련기사 "왜 장사가 잘 되는데~" 의류 소비 증가에 웃는 패션株[주末머니] 비디비치, 日 공략 본격화…도쿄에 첫 공식 팝업스토어 브루넬로 쿠치넬리, 청담서 2026 SS 공개…브랜드 철학 집약 전 종목 시세 보기 은 패션 소비 호조에 힘입어 영업이익이 전년 동기 50억원에서 올해 1분기 120억원으로 대폭 증가한 것으로 추정되는 등 계열사 전체적으로 호실적이 예상된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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