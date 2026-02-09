본문 바로가기
일반

외국인 이달 10조 이상 투매…오천피 깨져 [3분 브리프]

입력2026.02.09 08:00

시계아이콘00분 36초 소요
[한 눈에 읽기]
①AI 거품 우려…외국인 10조원 이상 순매도
②서학개미 해외주식투자 규모 450억달러
③퇴직연금 운용 방식 변화…사외적립 의무화·기금형 병행

MARKET INDEX : Year to date
외국인 이달 10조 이상 투매…오천피 깨져 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제히 반등

○산업주 다우존스 첫 5만선 돌파해

○AI 수익성 우려 지속, 아마존 하락

■ 외국인 이달 10조이상 투매…다시 '오천피' 붕괴
○코스피 나흘만에 다시 5000포인트 깨져
○외국인은 이달 들어서만 10조원 이상 순매도
○외국인 매도 이어지면 조정 깊어질수도
■ 쭉쭉 늘더니 국민연금마저 뛰어넘었다…서학개미 해외주식투자 450억달러(종합)
○지난해 개인의 해외주식투자 약 450억달러
○개인 투자 314억달러에 ETF 등 기관 통한 투자 포함한 결과
○개인뿐 아니라 각 주체 해외주식투자 급증
■ 퇴직연금 구조 손본다…사외적립 의무화·기금형 병행
○모든 사업장, 퇴직급여 외부 금융기관 적립
○영세·중소기업은 부담 고려해 단계적 시행
○기금형 퇴직연금 도입…전문 수탁기관 운용
○4대 은행 무수익여신 3분기 말 4조1994억원…전년비 32.2%↑

○총여신보다 무수익여신 증가세 더 가팔라

○손실 흡수능력 지표인 대손충당금적립률 227%→187%로 '뚝'

○24년 만에 '모바일 판매' 전격 개시

○9일 정오부터 모바일 웹 접속 구매

○1인당 회차별 5000원 이하로 제한

국내


해외

08:50 일본 조정경상수지(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -8℃(3) ｜최고기온 : 4℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




