외국인 이달 10조 이상 투매…오천피 깨져 [3분 브리프]

①AI 거품 우려…외국인 10조원 이상 순매도
②서학개미 해외주식투자 규모 450억달러
③퇴직연금 운용 방식 변화…사외적립 의무화·기금형 병행
○미 뉴욕증시 3대지수 일제히 반등
○산업주 다우존스 첫 5만선 돌파해
○AI 수익성 우려 지속, 아마존 하락
■ 외국인 이달 10조이상 투매…다시 '오천피' 붕괴
○외국인은 이달 들어서만 10조원 이상 순매도
○외국인 매도 이어지면 조정 깊어질수도
■ 쭉쭉 늘더니 국민연금마저 뛰어넘었다…서학개미 해외주식투자 450억달러(종합)
○개인 투자 314억달러에 ETF 등 기관 통한 투자 포함한 결과
○개인뿐 아니라 각 주체 해외주식투자 급증
■ 퇴직연금 구조 손본다…사외적립 의무화·기금형 병행
○영세·중소기업은 부담 고려해 단계적 시행
○기금형 퇴직연금 도입…전문 수탁기관 운용
그래픽 뉴스 : 돈 빌려줬는데 이자도 못 받아…4대 은행 '무수익여신' 증가세
○4대 은행 무수익여신 3분기 말 4조1994억원…전년비 32.2%↑
○총여신보다 무수익여신 증가세 더 가팔라
○손실 흡수능력 지표인 대손충당금적립률 227%→187%로 '뚝'
the Chart : 로또, 이제 누워서 폰으로 산다…"1인당 5000원까지 토·일은 안돼요"
○24년 만에 '모바일 판매' 전격 개시
○9일 정오부터 모바일 웹 접속 구매
○1인당 회차별 5000원 이하로 제한
