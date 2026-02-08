KB국민카드 "생성형 AI 구독 고객 2년 만에 413% 증가"

20·30대 구독주도…'단기체험' 넘어 '정기구독' 형태

KB국민카드는 자사 카드로 결제한 생성형 인공지능(AI) 구독 고객 수가 2년 만에 413%, 이용 금액은 516% 증가한 것으로 나타났다고 8일 밝혔다.

KB국민카드는 2024~2025년 자사 신용·체크카드 결제 고객 34만8000명의 텍스트, 이미지 등 14종 생성형 AI 구독 서비스 결제 데이터 분석 결과를 공개했다.

분석 결과 생성형 AI 구독 서비스 유료 이용 고객은 2년간 지속적으로 증가세를 보였고, 지난해 2분기 증가 폭이 커졌다.

특히 텍스트 기반 생성형 AI 서비스 이용 고객 수는 491%, 이용 금액은 609% 증가하며 생성형 AI 구독 시장의 성장을 주도했다.

이미지, 영상 등 AI 서비스 역시 같은 기간 이용 고객 수 93%, 이용 금액 178% 늘었다. 이는 텍스트 기반 생성형 AI 서비스 외 유료 구독 고객도 증가했다는 의미다.

1년 동안 2개 이상 생성형 AI 상품을 구독한 경험이 있는 고객 비율은 2024년 4.9%에서 지난해 6.5%으로 1.6%포인트 상승했다. 유료 생성형 AI 서비스 이용 고객 비중이 커졌다는 뜻이다.

텍스트 기반 생성형 AI 구독 서비스 이용은 20·30대를 중심으로 빠르게 확산되는 것으로 나타났다.

지난해 기준 텍스트 기반 생성형 AI 구독 고객 연령대별 비중을 보면 20대가 37%로 가장 높았다. 이어 30대 32%, 40대 18%, 50대 10%, 60대 이상 3% 순이었다.

텍스트 기반 생성형 AI 구독 서비스는 일회성 체험을 넘어 장기 이용으로 이어지는 모습이었다.

지난해 기준 유료 결제 고객 중 60%는 4개월 이상 정기 결제를 유지하고 있었고, 7개월 이상 장기 구독 고객 비중은 39%, 10개월 이상 구독 고객은 21%로 나타났다. 특히 5명 중 1명은 10개월 이상 장기 구독 중이었다.

KB국민카드 관계자는 "생성형 AI 서비스가 고객의 일상과 업무에 밀접하게 활용되는 구독 서비스로 빠르게 자리 잡고 있음을 확인할 수 있었다"며 "AI 적용으로 변화하는 디지털 소비 트렌드와 고객 수요를 지속적으로 살펴볼 계획"이라고 말했다.





