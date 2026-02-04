서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
[속보]여야, '대미투자특별법 특위' 구성 합의
100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고"
"월세 150만원 낼게요" 찜 해버린 유학생들…'셋방살이 설움' 더 터진다
파면된 김현태 "민주당, 계엄 미리 알고 있었다…문형배·민중기는 내란 조작범"
"이 집, 일 잘하네"…두쫀쿠 쥐여주더니 이번엔 '성심당 빵' 주는 헌혈의집
[단독]"지는 자면서 난 일하래" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 뚝딱"
"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신
"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다
"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집
"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용
"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작