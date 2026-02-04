대전시교육청, AI·디지털 구독 서비스 전면 지원

AI기반 학생 맞춤형 수업 환경 구축으로 학생 성장 지원

대전시교육청이 올 한 해 동안 교원의 교수·학습 지원을 위한 AI·디지털 구독 서비스를 전면 지원한다.

이번 지원은 2025년 교원 AI 디지털 역량 강화 연수 평가에서 최우수 교육청으로 선정돼 확보한 인센티브 4억 7000만 원 중 약 3억 원을 투입한다.

이번 사업은 학교 현장의 실제 요구를 반영하기 위해 교원 대상 설문조사를 거쳐 지원 도구를 선정함으로써 공정성과 현장 적용성을 높였다.

지원 도구는 자작자작, 퀴즈앤, 웍스 AI, 패들렛 등 신규 4종과 기존 업무 협약을 통해 지원 중인 캔바, 미리캔버스를 포함해 총 6종이다.

특히 이번 지원은 대전시교육청의 인공지능 교수학습 플랫폼(AIEP)과 연계돼 운영된다. 교원들은 '원패스(One-Pass)' 로그인으로 별도 가입 없이 편리하게 도구를 활용할 수 있으며, 구글 클래스룸이나 네이버 웨일클래스 등 기존 수업 플랫폼과 연동해 학생별 학습 수준에 맞춘 차별화된 수업 설계 및 실시간 피드백을 제공하게 된다.

시 교육청은 이를 통해 형성평가 및 데이터 분석 기반의 맞춤형 수업이 가능해져, 학습 부진 학생에 대한 조기 지원과 개별화된 교육 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다.

이는 단순한 기술 도입을 넘어 모든 학생의 학습 경로를 존중하는 교육의 형평성 제고에 기여할 전망이다.

과학직업정보과 김영진 과장은 "이번 AI·디지털 도구 지원은 교사의 전문성을 바탕으로 AI를 활용해 학생 한 명 한 명의 배움을 세심하게 지원하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 학생 맞춤형 교육을 중심으로 한 인간 중심의 AI 교육 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>