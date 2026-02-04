서원인텍, 주당 350원 현금 배당 결정

서원인텍 서원인텍 093920 | 코스닥 증권정보 현재가 5,140 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 69,063 전일가 5,140 2026.02.04 12:04 기준 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-21일서원인텍, 보통주당 350원 현금배당 결정서원인텍, 2차전지 테마 상승세에 7.17% ↑ 전 종목 시세 보기 close 은 4일 보통주 350원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 6.2%다. 배당금 총액은 65억1000만원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



