'3뚝 쓴 춘식이' 배틀그라운드-카카오프렌즈 컬래버 굿즈 출시

세계관·캐릭터 결합 굿즈 12종

인형·키링 등 일상 실용성 높여

크래프톤은 '펍지: 배틀그라운드'와 카카오프렌즈의 컬래버레이션 굿즈 12종을 출시한다고 4일 밝혔다.

배틀그라운드-카카오프렌즈 협업 굿즈. 크래프톤 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 굿즈는 배틀그라운드의 세계관과 상징적인 요소를 카카오프렌즈 캐릭터에 접목해 서로의 팬덤을 연결하는 방식으로 기획됐다. 춘식이와 라이언이 배틀그라운드 대표 아이템인 3레벨 헬멧, 프라이팬을 착용하고 있는 등 게임·캐릭터 팬 모두에게 친숙한 디자인이 특징이다. 키링 인형, LED 피규어, 머그잔, 먼지떨이 등 일상에서 실용적으로 사용할 수 있는 아이템 라인업 중심으로 구성됐다.

굿즈는 펍지 성수를 비롯해 전국 카카오프렌즈 직영 스토어, 대리점, 면세점 등에서 만나볼 수 있다. 특히 카카오프렌즈 홍대 플래그십 매장에서는 이번 협업을 테마로 한 비주얼 머천다이징(VMD)으로 꾸며질 예정이다. 온라인에서는 카카오프렌즈 온라인 스토어와 카카오톡 선물하기, 무신사 등 주요 커머스 채널을 통해 판매될 예정이다.

배틀그라운드 공식 커뮤니티에서는 굿즈나 오프라인 매장을 인증하는 이벤트 등의 프로모션도 함께 진행된다. 참여자는 추첨을 통해 지코인과 굿즈를 받을 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



