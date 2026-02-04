[오늘의신상]"사용 직후 환해진다"…설화수 미백 신제품 '자정앰플세럼'

인삼 유래 독자 성분 '진생엑토인'

나이아신아마이드 결합…맑고 투명한 피부 선사

아모레퍼시픽의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 맑고 투명한 피부를 위한 미백 신제품 '자정앰플세럼'을 출시했다고 4일 밝혔다.

자정앰플세럼은 설화수가 새롭게 선보이는 미백 라인인 '자정 라인'의 대표 제품이다. 인삼 유래 미백 성분인 '진생엑토인'과 미백 기능성 성분인 '나이아신아마이드'를 결합해 노화로 인해 칙칙해진 피부를 바로잡는 미백 효과를 선사한다.

이번 제품은 진생다당체와 엑토인을 결합한 설화수의 독자 원료인 진생엑토인과 나이아신아마이드의 결합 효과로 4.17배의 투명 광채를 나타낸다. 인체 적용 시험 결과에서도 자정앰플세럼의 탁월한 효과가 입증됐다. 4주 사용자의 96%와 8주 사용자의 100%에서 색소 침착 및 잡티 개선 효과가 확인됐다.

노란기, 붉은기, 기미, 멜라닌, 투명도, 윤기, 밝기, 다크서클, 수분량 등 10개의 미백 항목에서도 전반적인 개선 효과가 입증됐다. 또한 사용 중단 후 7일이 지나도 색소침착, 멜라닌, 밝기 개선 효과가 유지되고 피부가 다시 어두워지지 않는 등 높은 미백 유지력을 보여줬다.

설화수 자정앰플세럼은 가볍고 포근한 '실크 캐시미어' 질감으로 피부에 부드럽게 밀착된다. 빠르게 흡수돼 촉촉하고 편안하게 마무리되는 느낌도 선사한다. 사용 직후 피부가 즉각적으로 환해지고 윤기가 도는 느낌이 들며, 장시간 보습감이 지속되어 매끄럽고 건강한 피부 상태를 유지한다. 실제 소비자 만족도 조사에서도 99% 사용자가 "바를 때 피부에 겉돌지 않고 흡수된다"고 응답했으며, 100%의 사용자가 "바른 후 피부가 환해지는 느낌이다"라고 답하는 등 높은 만족도를 나타냈다.

설화수는 이번 '자정앰플세럼'을 비롯해 '자정수'와 '자정유액'을 2026년 1월 중국에서 먼저 출시했으며, 2월부터는 '자정기미코렉터'를 포함한 자정 라인의 모든 제품을 한국과 아세안, 북미 등 주요 시장에서 순차적으로 선보일 예정이다.





권재희 기자



