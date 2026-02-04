[100세시대 재테크]ISA, 절세와 수익의 마스터키

김진웅 NH투자증권 100세시대연구소 연구위원 AD 원본보기 아이콘

자산증대 목적에 최적화된 필수 금융상품, 개인종합자산관리계좌(ISA)에 대해 알아보자. ISA(Individual Savings Account)는 하나의 계좌에서 예·적금, 펀드, 주식, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 금융상품을 매매하면서 세제 혜택도 받을 수 있는 금융상품이다. 이 ISA가 가진 장점들을 이해하고 잘 활용하면 자산형성에 상당한 기여를 해줄 수 있다.

절세로 실질수익률 제고 및 목돈관리

ISA의 가장 먼저 꼽을 수 있는 장점은 절세 혜택이다. ISA는 3년 이상 유지기간 중 발생한 통산소득에 대해 일정 한도까지 비과세하고, 초과분에 대해서는 9.9% 세율로 분리과세 적용을 받는다. 비과세는 순이익 200만원(서민형 및 농어민형 400만원)까지 적용되며, 이를 초과해도 분리과세를 적용받기 때문에 금융소득종합과세 대상에 포함되지 않고, 일반계좌 대비 세금 부담이 줄어든다.

세금이 줄어든 만큼 실질수익률을 올려주는 효과가 발생한다. 또한 만기 자금을 연금으로 전환하면 전환금액의 10%, 최대 300만원을 기존 연금계좌세액공제 대상(연 900만원)에 추가하면 연간 1200만원까지 당해연도 세액공제 혜택을 받을 수 있다.

현재 ISA는 1인당 연간 납입한도 2000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입이 가능하다. 미납입분에 대한 이월이 허용되므로 전년에 2000만원을 납입하지 않았다면 당해연도에 4000만원까지 납입 가능하다. 최근 납입한도를 늘리는 등 다양한 제도개선 정책이 추진되고 있다.

납입한도가 확대되면 자산형성에는 분명 도움이 되겠지만 5년간 1억원 정도만 적립해도 자산증대를 위한 종잣돈으로 충분하다. 최대한 빠르게 1억원을 마련하고 꾸준하게 운용해간다면 은퇴 시기에 이르렀을 때 일정 수준 이상의 자산을 형성할 수 있다.

손익통산과 분산투자 효과 및 과세이연

일반계좌에서는 손실을 입었을 때 다른 투자이익과 상계하지 않는다. ISA는 손익통산에 따라 손실이 계좌 전체에서 차감되기 때문에 이익규모를 줄여준다. 분산투자는 개별상품의 손익에 연연하기보다 운용자산의 전체 손익을 관리하는 데 주요 목적이 있다. 손익통산은 이러한 분산투자 효과가 제대로 구현될 수 있도록 도와준다.

현재 국내 상장 주식매매 시 자본차익은 일반계좌나 ISA 모두 비과세 대상이나 ISA에서 매매손실이 발생한 경우 다른 금융상품 이익과 상계가 되어 과세 대상을 줄여주는 효과가 발생한다. 따라서 혼합형 펀드나 파생 ETF 등 배당소득세 대상 투자상품과 함께 활용하면 좋다. 한 번의 투자로 승부를 보는 것이 아닌 ISA로 다양한 상품군에 분산 투자하여 수익률을 관리해보자.

일반계좌에서는 수익이 발생한 시점에서 원천징수가 이뤄진다. 그만큼 운용자산이 줄어드는 셈이다. ISA는 계좌 만기까지는 세금납부가 연기되기 때문에 과세이연에 따른 재투자 효과를 얻을 수 있어 복리 효과를 가속시켜 줄 수 있다.

따라서 ISA 만기를 설정할 때 가능한 길게 설정하는 것이 유리하다. 만기가 길다고 해서 특별히 불리한 점은 없고, 3년만 지나면 상관없이 비과세 및 분리과세 혜택을 모두 받을 수 있다. 투자로 얻은 수익은 중도인출이 불가하지만 원금 부분은 세금부담 없이 중도인출이 가능하니 기억해두면 좋다.

김진웅 NH투자증권 100세시대연구소 연구위원







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>