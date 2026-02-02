한국거래소, ‘코스피 5000 돌파 기념 세미나’ 개최

한국거래소는 3일 '코스피 5000 돌파 기념 세미나'를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 세미나는 코스피 5000 돌파를 계기로 한국증시 성과를 홍보하고, 학계 및 자본시장 전문가들과 함께 이후의 자본시장 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 '코스피 5000 시대 안착 및 도약을 위한 조건'을, 김학균 신영증권 리서치센터장은 '주가 상승은 한국 경제에 어떻게 기여하는가'를 주제로 발표한다.

토론 패널로는 고영호 금융위원회 자본시장과장, 윤지호 경제평론가, 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원, 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장 등이 참여한다.





