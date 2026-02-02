본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국거래소, ‘코스피 5000 돌파 기념 세미나’ 개최

임춘한기자

입력2026.02.02 14:21

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국거래소는 3일 '코스피 5000 돌파 기념 세미나'를 개최한다고 2일 밝혔다.


2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 세미나는 코스피 5000 돌파를 계기로 한국증시 성과를 홍보하고, 학계 및 자본시장 전문가들과 함께 이후의 자본시장 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 '코스피 5000 시대 안착 및 도약을 위한 조건'을, 김학균 신영증권 리서치센터장은 '주가 상승은 한국 경제에 어떻게 기여하는가'를 주제로 발표한다.


토론 패널로는 고영호 금융위원회 자본시장과장, 윤지호 경제평론가, 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원, 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장 등이 참여한다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"4년제가 아니어서…"月167만원 버는 청년들

두쫀쿠 최초 개발자 "하루 1억3000만원 벌어요"

로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기