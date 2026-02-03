추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 최저금리로 당일 OK

주식 투자에서 가장 아쉬운 순간은 방향을 몰라서가 아니라, 알고도 충분히 담지 못했을 때다. 시장의 흐름이 명확해 보이고 기회가 왔다는 확신이 들어도, 투자금이 부족하면 기대했던 수익에는 자연스럽게 한계가 생긴다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 자금 운용의 폭을 넓혀주는 스탁론이 다시 주목받고 있다.

최근 스탁론에 대한 인식 변화의 중심에는 금리 부담 완화가 있다. 22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품을 선보이면서, 과거처럼 이자 비용 때문에 망설일 이유가 크게 줄어든 것이다.

시장 변동성이 커질수록 기회는 짧고, 대응 속도는 곧 수익으로 이어진다. 제한된 자기자본만으로는 아쉬웠던 투자 구조를, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론으로 보완할 수 있는 환경이 만들어지고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 40,500 전일대비 1,300 등락률 +3.32% 거래량 1,907,155 전일가 39,200 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 물 들어왔을 때 노 제대로 저어보려면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로같은 종목인데 다른 수익? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금!종목은 잘 골랐는데 투자금이 아쉽다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 루닛 루닛 328130 | 코스닥 증권정보 현재가 39,750 전일대비 350 등락률 +0.89% 거래량 422,741 전일가 39,400 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 서범석 루닛 대표 "유상증자, 펀더멘털 회복 위한 선택"루닛, 2500억 규모 유상증자…"CB 풋옵션 리스크 해소"기회가 왔다면 투자금부터 준비해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 766,000 전일대비 54,000 등락률 +7.58% 거래량 290,314 전일가 712,000 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑기회가 왔다면 투자금부터 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , KODEX 은선물(H) KODEX 은선물(H) 144600 | 코스피 증권정보 현재가 13,780 전일대비 830 등락률 +6.41% 거래량 15,086,529 전일가 12,950 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 폭락한 금·은, 투자전략 바꿔야 할까'워시 쇼크' 은ETN 50% 급락…당분간 숨고르기 전망 삼성운용 'KODEX ETF', 개인투자자 점유율 1위 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 24,600 등락률 +26.48% 거래량 10,336,592 전일가 92,900 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 [주末머니]美 방산재건 움직임에 K방산 다시 주목방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지?[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>