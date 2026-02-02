디지털대성, 역대 최대 배당 520원…고배당에 분리과세 혜택까지

교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성 디지털대성 068930 | 코스닥 증권정보 현재가 8,090 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 48,229 전일가 8,100 2026.02.02 10:23 기준 관련기사 디지털대성, 배당 기준일 연말 아닌 내년 3월…예측가능성 제고[클릭 e종목]"디지털대성, 사상 최대 실적과 주주환원 모범기업…목표가 1만원"디지털대성, 4년간 순이익 절반 이상 환원…고배당·자사주 매입 시동 전 종목 시세 보기 close (대표 김희선)이 1주당 520원의 역대 최대 현금배당으로 주주에게 고배당과 분리과세 혜택을 동시에 제공한다.

디지털대성은 2일 공시를 통해 2025년 사업연도 결산배당을 보통주 1주당 520원으로 계획하고 있다고 밝혔다. 배당기준일은 오는 3월31일로 해당 일자에 주주명부에 있는 주주는 배당을 받을 수 있다.

이번 배당은 디지털대성이 지난 13년간 결산배당을 이어온 이래 역대 최대 배당으로, 지난해 주당 배당금 500원보다 20원 인상된 금액이다. 전일 종가 기준 배당수익률은 6.42%에 달해 시중 금리를 크게 웃돌며 특히 올해부터 도입된 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세 혜택까지 더해져 주주들의 실질 세후 수익률은 더욱 높아질 전망이다.

회사 측은 "이번 주당 배당금 520원은 배당소득 분리과세 혜택을 받을 수 있는 고배당 '우수형' 기업 기준인 배당성향 40%를 크게 상회할 예정"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



