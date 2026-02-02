[포토] 제설 된 길따라 출근

밤새 많은 눈이 내린 가운데 2일 서울 종로구 경복궁에 쌓인 눈을 관계자들이 치우며 길을 내고 있다.







