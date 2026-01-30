의정부시, '우리집 입주톡' 첫 개최…공동주택 입주 현장 소통 강화

경기 의정부시는 '아파트 혁신 10대 과제' 가운데 입주 과정에서 발생할 수 있는 불신을 줄이기 위한 '불신 제로' 추진 방향의 일환으로, 공동주택 입주예정자와 시공사, 시가 함께 참여하는 현장 소통 프로그램을 처음 운영했다.

의정부시가 시는 지난 28일 힐스테이트 회룡역 파크뷰 견본주택에서 입주예정자 협의회, 시공사, 시 관계자가 참여하는 '찾아가는 우리집 입주톡(Talk)'을 개최하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

의정부시는 지난 28일 힐스테이트 회룡역 파크뷰 견본주택에서 입주예정자 협의회, 시공사, 시 관계자가 참여하는 '찾아가는 우리집 입주톡(Talk)'을 개최했다.

'우리집 입주톡'은 공동주택 입주 전 주요 일정과 시설 운영 등과 관련한 궁금증을 현장에서 직접 확인하고, 갈등 요소를 사전에 조율하기 위해 마련한 소통 설명회다.

그동안 공동주택 입주 과정에서의 소통은 시공사가 제공하는 정보를 온라인으로 확인하는 방식에 머무르는 경우가 많아, 입주 전 과정에서 보다 직접적인 소통 필요성이 제기돼 왔다.

이에 시는 입주예정자와 시공사가 현장에서 직접 만나 주요 사항을 설명하고 질의응답을 진행할 수 있도록 '우리집 입주톡'을 도입했다. 입주예정자들의 질문에 대해 시와 시공사가 현장에서 함께 답변하는 방식으로 소통을 진행했다.

이날 설명회에서는 공사 진행 상황에 대한 시공사의 브리핑 이후 입주예정자들이 관심을 갖는 ▲어린이집 개원 일정 ▲상세 입주 일정 ▲커뮤니티시설 공동 이용 등에 대해 시 담당자와 시공사 관계자가 현장에서 답변하는 방식으로 운영됐다.

특히 시는 입주 과정에서 제기되는 의견을 시공사와 공유하고 조정이 필요한 사항은 협의를 통해 해결 방안을 모색하는 등 갈등 예방 역할을 수행했다.

시는 이번 첫 현장 소통을 시작으로 공동주택 현장에 '우리집 입주톡'을 순차적으로 확대해 분쟁으로 인한 사회적 비용을 줄이고 입주 만족도를 높이는 '의정부형 주거 안심 모델'을 구축할 계획이다.

허남준 주택과장은 "입주예정자들이 현장에서 직접 궁금한 사항을 확인할 수 있도록 마련한 소통 자리"라며 "앞으로도 공동주택 입주 과정에서 시민 불편을 줄일 수 있도록 현장 중심의 소통을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 시는 올해부터 '아파트 혁신 10대 과제'를 통해 '하자 제로·불신 제로·불편 제로'를 목표로 공동주택 품질 점검과 관리 체계 정비, 입주 과정 소통 강화 등을 단계적으로 추진하고 있다. '우리집 입주톡'은 이 가운데 입주예정자 중심의 공식 소통 창구를 마련하기 위한 '불신 제로' 과제의 일환으로, 현장 중심의 정보 공유와 갈등 예방을 위한 프로그램이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>