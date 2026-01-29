본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

장애인기업, 지난해 12월 경기 체감 지수 하락…1월 경기 전망도 어두워

이서희기자

입력2026.01.29 08:20

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월 BSI 76.5…전월 比 2.4↓
1월 전망 지수 77.8

지난해 12월 장애인기업의 경기 체감 지수가 전월 대비 하락한 것으로 나타났다. 올해 1월 경기 전망 지수도 전월과 비교해 소폭 하락했다.

장애인기업종합지원센터 '2025년 12월 장애인기업 동향조사 결과'. 장기종

장애인기업종합지원센터 '2025년 12월 장애인기업 동향조사 결과'. 장기종

AD
원본보기 아이콘

29일 장애인기업종합지원센터가 발표한 '2025년 12월 장애인기업 동향조사 결과'에 따르면 지난해 12월 장애인기업의 경기 체감 지수(BSI)는 76.5포인트로 전월 대비 2.4포인트 하락했다. 같은 기간 올해 1월 경기 전망 지수는 77.8포인트로 2.3포인트 감소했다.


경기 체감 지수란 사업체의 실적과 주관적 의견을 수치화한 경기 예측 지표로, 지수가 100포인트 초과면 경기 호전을, 미만이면 경기 악화를 의미한다.

지역별 12월 체감 지수는 제주권(86.1포인트)과 경상권(77.7포인트)은 상승했고, 강원권(76.5포인트)과 충청권(75.6포인트), 전라권(75.6포인트), 수도권(74.1포인트)은 하락했다. 올해 1월 전망 지수는 제주권(81.9포인트), 수도권(81.6포인트) 순으로 상승했고 강원권(64.3포인트), 전라권(80.0포인트), 경상권(75.9포인트), 충청권(77.6포인트)은 하락했다.


업종별 12월 체감 지수는 기타 업종(90.3포인트)만 상승했으며 도소매업(75.9포인트) 등은 하락한 것으로 나타났다. 올해 1월 전망 지수는 건설업(81.7포인트), 기타 업종(84.7포인트) 순으로 상승했고 도소매업(75.9포인트) 등은 하락했다.


장애 정도별 12월 체감 지수는 경증 장애(76.9포인트)와 중증 장애(73.5포인트)에서 모두 하락했다. 올해 1월 전망 지수 역시 경증 장애(78.7포인트)와 중증 장애(73.0포인트) 모두 감소했다.

올해 장애인기업의 경기 체감 및 전망 지수가 하락한 배경은 고금리·고물가로 민간자금 조달이 크게 위축하고, 이자 비용 및 생산·유통 비용 부담이 동시에 가중된 데 따른 복합적 영향으로 분석된다.


대출 금리 상승이 미친 영향에 대해 조사 대상 기업의 27.2%가 '이자 비용 급증으로 인한 영업이익 급감', 23.8%가 '원리금 상환 부담으로 유동성 위기'를 꼽았다. 환율 및 원자재 가격 상승이 미친 영향에 대해서는 '생산원가 부담'(44.0%), '물류비 및 운송비 등 부대비용 상승'(26.4%) 순으로 나타났다.


박마루 장기종 이사장은 "정부자금 조달은 소폭 회복세를 보였으나 민간자금 위축과 고금리·고물가 환경으로 현장의 체감 경기는 여전히 어려운 상황"이라며 "장애인기업의 경영 부담 완화를 위한 맞춤형 정책 지원을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

빵은 다이어트의 적?…이러면 더 건강하게 먹을 수 있다

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기