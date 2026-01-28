재난관리 자원, AI로 적재적소 동원 추진…KRMS 시스템 고도화

행안부, 2023년부터 KRMS 운영

재난 시 인근 재고 현황 검색 개선

업무 담당자와 '대화형 AI' 시범 도입

정부가 재난 발생 시 안정적인 자원 동원을 위해 인공지능(AI) 기술을 통해 시스템을 고도화한다.

행정안전부는 AI 기술을 활용해 폭설, 화재, 지진 등 재난 현장에 필요한 자원을 신속하게 투입할 수 있도록 '재난관리자원 통합시스템(KRMS)'을 고도화한다고 28일 밝혔다.

KRMS는 재난에 대비해 재난관리자원을 비축·관리하고, 재난 발생 시 안정적인 자원 동원을 위해 2023년부터 운영하고 있는 시스템이다.

그간 재난 현장에 동원할 자원의 종류 및 수량을 매뉴얼과 과거 경험 등에 의존해왔다. 하지만 최근 재난이 복잡·대형화됨에 따라 AI와 데이터에 기반한 정확하고 신속한 판단의 중요성이 커지고 있다.

행안부는 KRMS를 평시엔 물품별 비축 필요량을 자동 산정하고, 재난 발생 시에는 재난 유형과 규모에 맞는 자원을 추천함과 동시에 인근 재고 현황까지 검색할 수 있도록 개선한다.

올해에는 사용자의 질문에 답변하고 관련 업무절차를 안내해 주는 '대화형 AI'를 시범 도입한다. 업무 담당자가 AI와의 대화로 필요한 자원을 즉시 파악하고 동원할 수 있는 맞춤형 서비스를 실증한다.

행안부는 한국지역정보개발원 등이 참여한 'AI 기반 KRMS 고도화 태스크포스(TF)'를 구성하고, 구체적인 개발 방향과 실증 방법을 논의해 나갈 예정이다.

오병권 행안부 자연재난실장은 "AI 기반의 재난관리자원 통합관리시스템 고도화를 통해 각종 재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>