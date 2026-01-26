만화·굿즈 불법 유통에 97조원 증발…日 콘텐츠 비상

해적판 피해 10조4000억엔 추산

日 정부, 3000억원 투입해 단속 강화

일본 만화와 애니메이션, 캐릭터 상품 등이 온라인에서 불법 유통되며 발생한 피해 규모가 지난해 10조엔을 넘어선 것으로 나타났다.

일본 애니메이션 영화 '귀멸의 칼날: 무한성편' 포스터. 애니맥스브로드캐스팅코리아 AD 원본보기 아이콘

일본 경제산업성이 콘텐츠해외유통촉진기구(CODA)에 의뢰해 조사한 결과, 지난해 관련 피해액은 10조4000억엔(약 97조원)으로 집계됐다.

분야별로는 만화 등 출판 분야 피해액이 2조6000억엔을 기록해 2022년 조사 대비 3배 이상 급증했다. 애니메이션을 포함한 영상 분야도 2조3000억엔으로 2.5배 늘었다. 게임은 5000억엔으로 5배, 음악은 3000억엔으로 3배 피해 규모가 커졌다.

이번 조사항목에 처음 포함된 굿즈(관련 상품)의 피해도 심각했다. 피규어(인형)와 프라모델 등 위조 굿즈 피해액만 4조7000억엔에 달해 전체 피해의 45%를 차지했다.

불법 유통 진원지는 분야별로 엇갈렸다. 만화 분야는 베트남에서, 굿즈는 중국에서 피해가 집중된 것으로 파악됐다.

일본 정부는 콘텐츠 산업 해외 매출액을 2033년까지 20조엔(약 187조원)으로 확대한다는 목표 아래 강력한 대응을 예고했다. 현지 당국과 협력해 단속을 강화하는 한편 해외 이용자를 겨냥한 정품 콘텐츠 스트리밍 플랫폼을 구축할 방침이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>