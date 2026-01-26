더블 역세권 입지에서 확인되는 ‘더샵 신길센트럴시티’의 경쟁력

주거 편의성은 물론 향후 가치 측면에서도 주목받는 더블 역세권 입지

신풍역 더블 역세권 갖춘 ‘더샵 신길센트럴시티’에 쏠리는 수요자 관심

서울 주거 시장에서 입지는 여전히 가장 중요한 판단 기준으로 작용한다. 특히 시장의 변동성이 커질수록 수요자들은 불확실한 미래 가치보다, 현재 생활에서 직접 체감할 수 있는 조건과 안정적인 주거 환경을 더 중시한다. 이에 따라 교통 접근성 역시 주거 가치를 가늠하는 핵심 조건으로 자연스럽게 부각되고 있다.

그중에서도 더블 역세권은 단순한 이동 편의를 넘어, 출퇴근은 물론 도심 접근과 지역 이동 전반에서 뚜렷한 차이를 만들어내는 입지 특성으로 꼽힌다. 교통 선택지가 다양해지면서 이동에 대한 부담이 줄고, 생활 전반의 편의성도 함께 개선된다. 이는 거주 만족도를 높이는 동시에, 장기적인 주거 안정성에도 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 작용한다.

이 같은 입지 특성으로 인해 더블 역세권 아파트는 시장에서 주거 선호도가 높게 형성되며, 가격 측면에서도 차별화된 흐름을 보인다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 서울 마포구 5호선 애오개역 단일 역세권 단지인 '삼성래미안공덕2차' 전용 84㎡는 지난해 20억8,000만원에 최고가 거래됐다. 반면, 2호선 아현역과 5호선 애오개역을 모두 가까이에서 이용할 수 있는 더블 역세권 입지의 '마포래미안푸르지오1단지' 전용 84㎡는 최고 26억원에 거래되며 가격 차이를 보였다.

비슷한 흐름은 영등포 일대에서도 확인된다. 5호선 양평역 역세권 단지인 '삼성래미안' 전용 84㎡는 지난해 11월 10억4,000만원에 거래된 반면, 2·5호선 두 개 노선이 이용 가능한 영등포구청역 더블 역세권에 위치한 '당산한양' 전용 84㎡는 같은 달 15억원에 거래됐다.

업계 관계자는 "더블 역세권은 단순히 교통이 편리하다는 수준을 넘어, 실거주 만족도와 수요층의 폭을 동시에 확보할 수 있는 입지"라며, "이 같은 입지적 장점이 시장에서 가격 프리미엄으로 이어지는 것은 자연스러운 흐름"이라고 설명했다.

포스코이앤씨가 서울시 영등포구 신길동 일원에 공급하는 '더샵 신길센트럴시티'는 더블 역세권 입지를 바탕으로 탁월한 교통망을 갖춘 단지로 평가된다. 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 만나는 신풍역을 도보로 이용할 수 있어, 서울 주요 업무지구와 도심 전반으로의 접근성이 우수하다.

7호선 이용 시 가산디지털단지를 비롯한 서울 서남권 주요 업무지구는 물론, 고속버스터미널역·논현역·학동역·강남구청역 등 강남권 핵심 지역까지 환승 없이 이동 가능하다. 여기에 신안산선이 개통되면 여의도역까지 3정거장(예정)으로 연결돼 여의도 업무지구 접근성이 크게 개선될 전망이다. 공덕역과 서울역 등 도심 핵심 지역으로의 이동 편의성 역시 한층 높아질 것으로 보인다. 인근 대림역과 보라매역을 통한 2호선, 신림선 환승도 쉽다.

생활 인프라가 도보권으로 밀집될수록 주거 만족도는 자연스럽게 높아진다. 신길 일대는 상업·교육·생활 편의시설이 균형 있게 형성된 지역으로, '더샵 신길센트럴시티'는 이 같은 생활 중심 흐름 위에 자리해 일상의 편리함을 구현한다.

단지 주변에는 도신초를 비롯해 대영중·영남중, 대영고·영신고 등 초·중·고교가 밀집해 있어 안정적인 교육 환경을 갖췄다. 여기에 보라매공원과 영등포제1스포츠센터 등 여가·체육시설도 가까워 일상 속 휴식과 활동을 함께 누릴 수 있다. 또한, 롯데백화점, 타임스퀘어, IFC몰, 더현대 서울, 한림대학교 강남성심병원, 고려대학교 구로병원 등 대형 쇼핑, 문화, 의료시설을 편리하게 이용할 수 있는 환경도 갖췄다.

입지가 경쟁력의 토대라면, 브랜드는 완성도를 결정한다. '더샵 신길센트럴시티'는 브랜드가 축적해온 설계 노하우와 주거 디테일을 통해 공간 활용도와 생활 편의성을 동시에 높였다.

전 가구를 남향 위주로 배치해 풍부한 채광과 통풍을 확보했으며, 여유로운 동간 거리를 통해 주거 쾌적성을 한층 높였다. 주방은 가사 동선을 최적화한 배치와 함께 조리 효율을 높이는 수납 설계를 적용했고 타입별로 파우더룸, 드레스룸, 팬트리 등을 구성해 공간 활용도를 높였다. 입주민의 다양한 라이프스타일을 반영한 편의 시스템을 도입할 예정이며 총 2,054가구 대단지에 걸맞은 고품격 커뮤니티 시설을 함께 조성할 계획이다.

단지는 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 전용면적 51~84㎡ 총 2,054가구 규모로 지어지며, 일반분양 물량은 477가구로 소형평형부터 선호도가 높은 국민평형에 이르기까지 다양한 주택형을 갖췄다.

'더샵 신길센트럴시티'의 견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 마련된다. 분양정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



