티빙, 디즈니+·HBO맥스에 최신 드라마 공급…"글로벌 허브 강화"

이종길기자

입력2026.01.26 10:09

'판사 이한영'·'미혼남녀' 등 독점 공개
오리지널 넘어 방송사 화제작으로 유통 확대

티빙, 디즈니+·HBO맥스에 최신 드라마 공급…"글로벌 허브 강화"
티빙은 일본 디즈니+와 아시아태평양 지역 HBO맥스를 통해 국내 방송사의 최신 드라마를 독점 공급한다고 26일 밝혔다.


자사 오리지널 콘텐츠가 아닌 외부 채널의 작품을 큐레이션해 글로벌 플랫폼에 동시 론칭하기는 이번이 처음이다. 해외 파트너사 플랫폼 내 '티빙 브랜드관'에서 순차적으로 공개할 예정이다.

첫발은 지난 2일 방송을 시작한 MBC 드라마 '판사 이한영'과 다음 달 28일 공개되는 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'으로 뗀다. 일본 디즈니+ 내 '티빙 컬렉션'과 아시아태평양 17개국 HBO맥스 내 '티빙 브랜드관'을 통해 현지 이용자들에게 소개한다.


티빙은 이번 시도를 통해 국내 제작사에 글로벌 유통로를 제공하고, 해외 플랫폼에 검증된 K콘텐츠 라이브러리를 공급하는 '글로벌 콘텐츠 허브' 역할을 강화한다는 구상이다. 관계자는 "오리지널 콘텐츠뿐 아니라 경쟁력 있는 방송사 드라마를 글로벌 시청자에게 선보여 K콘텐츠의 유통과 확산을 추진하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
