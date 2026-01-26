세계 최초 웰니스 로봇 '나무엑스', CES 2026서 기술력 인정

'에어솔루션' 기능으로 오염원 탐지

'바이탈 사인 체크' 기능으로 건강 지표 측정

SK인텔릭스가 세계 최초로 선보인 웰니스 로봇 나무엑스(NAMUHX)가 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 혁신상을 받으며 글로벌 무대에서 기술력을 인정받았다.

웰니스 로봇 나무엑스 제품 이미지. SK인텔릭스

CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 기술력과 혁신성이 뛰어난 제품에 수여하는 권위 있는 상이다. 나무엑스는 인간 중심의 인공지능(AI) 기술력을 기반으로 다양한 웰니스 솔루션을 통합 제공하는 세계 최초의 웰니스 로봇이다. ▲자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 ▲비접촉식 바이탈 사인 체크 등 AI 기술이 집약된 웰니스 솔루션을 갖췄다.

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어 기능을 기반으로 오염원을 스스로 찾아가 청정하는 '에어 솔루션'을 핵심 기능으로 제공한다. 기존 20평형 고정형 공기청정기 대비 청정 속도는 10배 빠르며, 웰니스 로봇 1대로 최대 60평 공간까지 관리할 수 있어 구독료와 에너지 비용을 절감하고 공간 효율성을 높였다. 초미세먼지·세균·바이러스 등 28종 오염 물질을 99% 이상 제거하고 가정·사무실·로비 등 다양한 공간에서 활용할 수 있다.

비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술을 활용해 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 등 총 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크' 기능과 일상의 다양한 상황에 맞춰 작동하는 '웰니스 모드'(웨이크업·웰컴·릴랙스)도 부가적으로 제공한다.

아울러 별도의 기기 터치나 인터넷 연결 없이 음성만으로 100% 기능 제어가 가능한 지능형 AI 음성 대화를 지원한다. 최근에는 AI 모델 제미나이를 연동함으로써 AI 음성 대화 성능을 한층 강화했다. 구글 검색 기능을 활용해 최신 이슈와 정보에 대한 실시간 답변이 가능해졌다.

나무엑스는 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 향후에는 시큐리티, 개인 건강 케어 서비스 등 다양한 영역으로 서비스를 확장해 나갈 계획이다. 나무엑스 관계자는 "데이터 기반의 초개인화된 맞춤형 케어를 통해 사용자의 일상을 보다 건강하고 풍요롭게 만드는 통합 웰니스 플랫폼으로 발전해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



