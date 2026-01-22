본문 바로가기
일반

日도쿄전력, 후쿠시마 오염수 더 많이 방출한다

박승욱기자

입력2026.01.22 21:54

일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1 원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수')의 연간 해양 방출량을 더 늘리기로 했다.


후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수')를 해양 방류중인 도쿄전력 관계자가 수조와 연결된 샘플 채취 장치에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수')를 해양 방류중인 도쿄전력 관계자가 수조와 연결된 샘플 채취 장치에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

도쿄전력은 2026년도(2026년 4월~2027년 3월)에는 연간 6만2400t을 8회차에 걸쳐 방류할 계획을 세웠다고 22일 밝혔다.

아직 방류가 끝나지 않은 2025년도(7회차·5만4600t) 대비 약 14.3% 방출량이 증가했다.


그간 방류 작업을 이어가면서 방출 회차 사이의 기간을 줄일 수 있게 됐다는 게 도쿄전력 측 설명이다.


도쿄전력은 2023년 8월부터 오염수 방류를 시작해 2024년 3월 말까지 4회차에 걸쳐 3만1200t을 처분했다. 이후 2024년도에는 7차에 걸쳐 5만4600t을 방류했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
