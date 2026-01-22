日도쿄전력, 후쿠시마 오염수 더 많이 방출한다

일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1 원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수')의 연간 해양 방출량을 더 늘리기로 했다.

도쿄전력은 2026년도(2026년 4월~2027년 3월)에는 연간 6만2400t을 8회차에 걸쳐 방류할 계획을 세웠다고 22일 밝혔다.

아직 방류가 끝나지 않은 2025년도(7회차·5만4600t) 대비 약 14.3% 방출량이 증가했다.

그간 방류 작업을 이어가면서 방출 회차 사이의 기간을 줄일 수 있게 됐다는 게 도쿄전력 측 설명이다.

도쿄전력은 2023년 8월부터 오염수 방류를 시작해 2024년 3월 말까지 4회차에 걸쳐 3만1200t을 처분했다. 이후 2024년도에는 7차에 걸쳐 5만4600t을 방류했다.





