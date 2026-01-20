롯데손보, 스크린 골프장 '홀인원' 20만원 보장하는 보험 선봬

크루(CREW) 스크린골프 보험

롯데손해보험이 스크린 골프장에서 홀인원 달성 시 기념품·만찬비용 등을 보장하는 '크루(CREW) 스크린골프 보험'을 출시했다고 20일 밝혔다.

크루 스크린골프 보험은 최근 늘어나고 있는 스크린 골프 이용 고객을 위한 생활밀착형 보험이다. 골프존·SG골프·카카오VX 등 스크린 골프장에서 18홀 정규 라운딩 중 홀인원을 기록할 경우 최대 20만원까지 보장한다.

홀인원을 달성했을 때 실제 지출한 기념품 구입·라운딩 비용은 물론 홀인원을 축하하기 위한 일부 비용까지 보장 범위에 포함했다. 홀인원을 기록한 날로부터 30일 이내에 발생한 비용이라면 보험금 청구가 가능하다.

함께 라운딩을 진행하는 최대 4인까지 한 번에 가입할 수 있어 이용 편의성도 크게 높였다.

라운딩 시작 전에 스크린 골프장에서 롯데손해보험의 생활밀착형 플랫폼인 앨리스(ALICE) 애플리케이션을 통해 간단한 정보 입력만으로 손쉽게 가입할 수 있다.

합리적인 보험료 역시 장점이다. 보험료는 라운딩 1회 기준 1인 1150원, 4인 4620원으로 누구나 부담 없이 홀인원 비용에 대비할 수 있도록 설계했다.

롯데손해보험 관계자는 "스크린 골프를 즐기는 실속파 고객의 홀인원 비용 부담을 줄이기 위한 생활밀착형 보험 서비스"라며 "고객의 일상 속 보장 수요를 반영해 다양한 생활밀착형 보험을 앨리스 앱에서 선보일 것"이라고 말했다.





