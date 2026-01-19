폴라리스세원, '차세대 대형 전기차' 핵심부품 수주…미래 모빌리티 포트폴리오 강화

폴라리스세원 폴라리스세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 1,329 전일대비 102 등락률 +8.31% 거래량 13,961,567 전일가 1,227 2026.01.19 11:08 기준 관련기사 폴라리스그룹, 캐나다 현지 사업 네트워크 구축…북미 투자·확장 전초기지 가동폴라리스그룹, 2026년 정기 임원인사…지준경 부회장 선임폴라리스오피스, 3분기 매출 2390억·영업이익 104억…"계열사 호조 속 성장 가속" 전 종목 시세 보기 close 이 글로벌 톱티어 완성차 업체의 차세대 전동화 전략 모델에 핵심 부품을 공급한다.

폴라리스세원은 국내 주요 자동차 그룹의 핵심 부품 계열사를 통해 국내 최대 완성차 업체가 선보일 '차세대 대형 전기차'의 헤더콘덴서 공급 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

해당 부품은 오는 2027년부터 본격 양산돼 글로벌 시장에 공급될 예정이다. 폴라리스세원은 이번 계약을 통해 향후 수년간의 안정적인 공급 물량을 확보했으며, 이는 평택공장의 가동률 상승 및 매출 확대 등 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 전망된다.

이번에 수주한 모델은 고객사가 전동화 시장의 판도를 바꾸기 위해 준비 중인 전략 차종이다. 기존 승용 전기차와 달리 화물 운송과 승합 등 다양한 목적에 최적화된 설계가 적용된 것이 특징이다. 업계에서는 이 모델이 향후 급성장할 물류 및 다인승 모빌리티 시장의 주력 제품이 될 것으로 보고 있다.

폴라리스세원이 공급하는 헤더콘덴서는 해당 차량의 열관리 효율을 극대화하는 핵심 공조 부품이다. 회사는 이번 수주를 통해 기존 내연기관 중심에서 전기차(EV) 전용 부품으로 사업 포트폴리오를 성공적으로 재편하고 있다.

특히 국내 1위 완성차 업체의 미래 핵심 라인업에 진입했다는 점에서, 향후 해당 플랫폼을 기반으로 파생될 후속 모델들에 대한 추가 수주 기대감도 높아지고 있다.

폴라리스세원 관계자는 "이번 수주는 글로벌 완성차 시장을 선도하는 고객사의 엄격한 품질 기준과 기술력을 충족시킨 결과"라며 "2027년 양산 일정에 맞춰 최고 품질의 제품을 공급하고, 고객사와의 파트너십을 더욱 공고히 하여 미래 모빌리티 시장 내 점유율을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스를 중심으로 폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마 등 다양한 이종산업의 계열사를 보유하고 있으며, 산업 전반에 AI를 접목하는 '버티컬 AI' 전략을 본격 추진 중이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



