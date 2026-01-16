[특징주]애드바이오텍, 상한가…"저병원성 조류인플루엔자 항체 치료제 효능 확인"

면역항체 전문기업 애드바이오텍 애드바이오텍 179530 | 코스닥 증권정보 현재가 2,430 전일대비 560 등락률 +29.95% 거래량 732,532 전일가 1,870 2026.01.16 10:19 기준 관련기사 애드바이오텍, H9N2 저병원성 조류인플루엔자 항체 치료제 효능 확인애드바이오텍 166억원 유증…비케이파트너스투자조합에 3자배정애드바이오텍, 오리온아토믹스로 사명 변경…원자력 산업 본격 진출 전 종목 시세 보기 close 이 16일 장 초반 상한가를 기록했다. 저병원성 조류인플루엔자(AI) 항체 치료제 효능 확인 소식에 매수세가 몰린 것으로 보인다.

이날 오전 10시 18분 기준 코스닥 시장에서 애드바이오텍 주식은 전 거래일 대비 29.95% 오른 2430원에 거래됐다. 주가는 1872원으로 출발한 뒤 상승 폭을 키웠다.

이날 애드바이오텍은 Y280계열 H9N2형 저병원성 AI 항체 예방·치료제 'Anti-H9 ScFv'의 경구 투여 효능을 확인했다고 밝혔다. Anti-H9 ScFv는 이미 형성된 항체를 체내에 직접 투여함으로써 감염 초기 단계에서 즉각적인 면역 반응을 유도하도록 설계된 단일사슬 항체(scFv) 기반 물질이다.

이번 효능 평가는 산란계를 대상으로 Anti-H9 ScFv를 사료에 첨가해 경구 투여한 뒤 H9 AI 바이러스 항원에 대한 항체 반응 변화를 분석하는 방식으로 진행됐다. 항체 생성 정도는 효소면역분석(ELISA)을 통해 투여 전과 투여 2주차, 4주차에 걸쳐 측정됐다.

실험 결과 투여 2주차에 혈중 항체가 상승했으며, 4주차에는 투여 전 대비 약 30~40% 높은 항체 수준을 보였다. Anti-H9 ScFv 경구 투여가 닭의 면역체계를 자극해 H9 AI 바이러스에 반응하는 Anti-H9 항체 생성량을 증가시키는 효과와 H9 항원에 대한 면역증강 효능이 있음을 확인했다.





