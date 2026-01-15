[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가

한화그룹주들이 인적 분할 소식에 줄줄이 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

15일 오전 9시24분 현재 한화갤러리아 한화갤러리아 452260 | 코스피 증권정보 현재가 2,105 전일대비 483 등락률 +29.78% 거래량 63,913,513 전일가 1,622 2026.01.15 09:54 기준 관련기사 불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어㈜한화, 테크·라이프 사업 분할…'오너 3세' 승계 가속(종합)'인적 분할 발표' ㈜한화, 장중 주가 급등…신설지주 설립 예고 전 종목 시세 보기 close 는 상한가로 치솟아 2105원에 거래되고 있다. 이는 52주 신고가다. 이틀 연속 상한가를 지속하는 모습이다. 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 5,000 등락률 +3.52% 거래량 2,827,658 전일가 142,000 2026.01.15 09:54 기준 관련기사 한화오션, 새해 첫 수주 확보…5722억원 규모한화 김동관, 다보스서 '전기 추진 선박' 제안불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close 은 5.14% 상승한 14만9300원을 기록하고 있다. 장중 15만2400원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다. 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 93,200 전일대비 5,000 등락률 +5.67% 거래량 2,383,254 전일가 88,200 2026.01.15 09:54 기준 관련기사 불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어껑충 뛰는 구리값에 관련 ETF ‘꿈틀’...기회를 살려줄 투자금 활용법은잘나가는 반도체에 힘 받는 코스피...투자금 추가 활용 타이밍? 전 종목 시세 보기 close 은 6.24% 상승 중이다. 역시 장중 9만6400원까지 올라 52주 신고가를 기록했고 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,286,000 전일대비 17,000 등락률 +1.34% 거래량 89,320 전일가 1,269,000 2026.01.15 09:54 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색[클릭 e종목]"한화 인적분할, 존속법인 주가 메리트 높을 것"불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close 도 1.58% 상승하며 장중 132만9000원까지 올라 52주 신고가를 갈아치웠다.

인적 분할 결정이 그룹주 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 전일 한화는 이사회를 열고 방산·조선·해양·에너지·금융 부문이 남는 존속법인과 테크 및 라이프 사업을 묶은 신설법인으로 인적 분할한다고 밝혔다. 분할 이후 테크·라이프 계열은 신설법인인 한화머시너리앤서비스홀딩스 산하로 편제된다. 한화비전, 한화모멘텀, 한화세미텍, 한화로보틱스 등 테크 계열과 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 라이프 계열이 포함된다. 존속법인에는 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션, 한화생명 등 방산·조선·해양과 에너지, 금융 계열이 남는다.

이승웅 유안타증권 연구원은 "분할 후 존속법인의 적정기업가치는 11조2000억원으로 추정한다. 현재 시가총액 9조6000억원을 감안한다면 주가 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다"면서 "향후 추가적인 주가 상승은 분할 후 신설 법인의 기업가치가 핵심이 될 전망이다. 한화는 신설 법인 계열사의 합산 매출액 성장 목표로 2030년까지 연평균성장률(CAGR) 30%를 제시했는데 기술 중심의 포트폴리오 고성장이 가시화될 경우 존속법인의 견고한 가치와 신설 법인의 성장성이 부각되며 합산 기업가치의 리레이팅(재평가)이 가속화될 것"이라고 분석했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>