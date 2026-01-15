본문 바로가기
한화오션, 새해 첫 수주 확보…5722억원 규모

오지은기자

입력2026.01.15 09:30

중동 지역 선주로부터 VLCC 3척 수주
고령 선단 교체 수요에 신조 발주 유지

한화오션 이 초대형 원유운반선(VLCC·Very Large Crude Carrier) 3척을 수주하며 새해 첫 수주 실적을 올렸다.


한화오션은 15일 공시를 통해 중동 지역 선주로부터 VLCC 3척을 총 5722억원에 수주했다고 밝혔다. 2024년 말 연결 기준 최근 매출액(10조7760억원)의 5.3%에 해당한다. 계약 기간은 2026년 1월 14일부터 2029년 4월 30일까지다.

한화오션 초대형 원유운반선(VLCC). 한화오션

한화오션 초대형 원유운반선(VLCC). 한화오션

한화오션은 글로벌 VLCC 선단 고령화가 빠르게 진행되고 있어 신조 수요가 유지될 가능성이 높다고 분석하고 있다. 한화오션 측은 VLCC 건조 경험을 바탕으로 연비 효율 개선 기술이나 친환경 사양을 반영해 경쟁력을 지속해서 갖추겠다고 알렸다.

한화오션은 향후에도 시장 변동성에 유연하게 대응하면서 VLCC를 포함한 고부가 대형선 중심의 선별 수주 전략을 유지해 나간다는 방침이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
