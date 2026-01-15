강기정, 기아 오토랜드광주 방문…3년 연속 50만대 생산 격려

2025년 52만2268대 생산 달성

미래차 전환 현장 의견 청취

강기정 광주시장이 3년 연속 자동차 생산 50만 대를 달성한 기아 오토랜드 광주를 찾아 임직원들을 격려하고, 미래차 산업 전환을 앞둔 현장의 목소리를 들었다.

광주시는 전날 강 시장과 광주미래차모빌리티진흥원 관계자들이 기아 오토랜드광주를 방문해 최근 생산 성과를 공유하고, 미래차 산업 생태계 조성을 위한 기업 애로사항을 청취했다고 15일 밝혔다.

이날 강 시장은 문재웅 공장장 등 임직원들과 간담회를 갖고 자동차 산업 현안과 미래차 전환 과정에서의 과제를 논의했다. 이어 노동조합 사무실을 찾아 2025년 생산 52만 대 달성에 기여한 노동자들을 격려했다.

강 시장은 "세계 경기 침체와 공급망 위기 속에서도 3년 연속 50만 대 생산을 달성한 것은 노사가 함께 이뤄낸 성과"라며 "기아 오토랜드광주는 광주 지역경제의 중요한 축이자 미래차 산업 전환의 핵심 거점"이라고 말했다. 이어 "완성차 생산을 넘어 미래차 모빌리티 선도도시로 도약할 수 있도록 기반시설 구축과 규제 혁신에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

기아 오토랜드광주는 지난해 내수 17만3,662대, 수출 34만8,606대 등 총 52만2,268대를 생산했다. 이는 2023년 이후 역대 두 번째로 높은 실적이다. 스포티지(22만5,933대)와 셀토스(15만9,466대) 등 주력 차종의 수요가 이어진 데다, 전용 전기차 EV5가 시장에 안착한 영향으로 광주시는 설명했다.

연도별 생산량은 ▲2023년 54만1,100대 ▲2024년 51만3,782대 ▲2025년 52만2,268대로, 최근 3년 연속 50만 대 이상 생산 기록을 이어가고 있다.

광주시는 이번 성과를 바탕으로 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대로의 전환에 대비해 지역 부품기업의 미래차 전환을 지원하고, 완성차 업체와 부품사 간 협력 강화 등 맞춤형 지원 사업을 추진한다.





