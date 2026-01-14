본문 바로가기
러 로스토프에 우크라 드론 피격…1명 사망

이성민기자

입력2026.01.14 21:06

러 국방부 "드론 25대 격추"

러시아 남부 로스토프주에서 우크라이나 드론 공격으로 1명이 사망하고 산업 시설에 불이 난 것으로 나타났다.


러시아 일간 코메르산트 등에 따르면 유리 슬류사르 로스토프주지사는 14일(현지시간) 텔레그램에서 로스토프나도누 주거 건물이 드론 공격을 받아 1명이 사망하고 4명이 다쳤다고 밝혔다.

우크라이나 드론 파편에 손상된 로스토프 고층 아파트. 로이터·연합뉴스

슬류사르 주지사는 "구조대원들이 드론 공격으로 화재가 발생한 고층 아파트에서 사망한 남성의 시신을 발견했다"며 "부상자 중에는 4세 어린이도 포함됐다"고 설명했다.

또 로스토프나도누의 여러 아파트 건물이 손상됐고, 이 도시 서부의 산업단지에서는 산업·창고 시설에서 불이 났다고 설명했다. 로스토프는 우크라이나에서 가까운 교통·물류 중심지로 러시아군의 주요 보급로이자 작전 본부로 이용된다.


한편 러시아 국방부는 지난밤 로스토프주 상공에서 25대의 우크라이나 드론을 격추했다고 밝혔다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
