산림청 "백두대간 기본계획 방향 전환…생태계 회복 무게"

백두대간의 생물다양성 가치 증진이 강화된다. 산림청은 이 같은 내용을 근간으로 하는 '제3차 백두대간 보호 기본계획(2026~2035)'을 14일 발표했다.

기본계획은 2005년 '백두대간 보호에 관한 법률' 시행에 따라 백두대간을 효율적으로 보호·관리할 목적으로 10년마다 수립·시행한다.

백두대간 20대 명소 중 한곳인 충북 단양군 죽령. 산림청 제공 AD 원본보기 아이콘

3차 기본계획은 백두대간의 핵심 생물종 지정과 경관·문화 지역특화, 관리 효과성 평가제 도입 등으로 생태계 회복에 무게를 둔 것이 특징이다.

지난 1·2차 기본계획이 보호지역 지정과 안정적 보호기반 구축에 초점이 맞춰졌던 것과 달리 3차 기본계획은 향후 10년간 기후·생물다양성 위기에 대응해 생태계 회복하는 데 주안점을 둔다.

이를 위해 산림청은 '기후·생물다양성 위기 대응 생태계 관리를 강화한다. 관계부처 간 자료 공유를 확대하고 정밀조사 데이터베이스(DB)를 구축하는 등 과학기술 기반의 관리체계를 고도화하는 방식이다.

또 산림생태계 기능 유지를 위해 핵심 생물종을 신규로 지정하고 체계적 관리방안을 도출해 실행에 옮길 계획이다. 3차 기본계획에는 백두대간 훼손지를 유형별로 구분, 여건에 맞춰 복원을 단계적으로 추진하는 방안도 담겼다.

다원적 생물다양성 가치 증진과 포용적인 상생 도모에도 무게가 실린다. 전국 6개 백두대간 생태교육장을 중심으로 지역별 고유 경관자원과 백두대간 간의 연계를 강화하고 보호지역 주민을 '백두대간 지킴이'로 지정해 보호·관리 참여를 확대하는 등 산촌지역과 동반성장 하는 토양을 만들어가는 것이 큰 줄기다.

백두대간 생태계 보호 기반 구축을 위해 보호지역 주변 보전가치가 높은 지역을 발굴해 보호지역으로 확대 지정하고 지역주민과 시민단체 등 이해관계자가 참여하는 정책협의 회의도 늘려갈 복안이다. 백두대간 주변에서의 개발행위 사전협의 요건 검토와 사후 이행점검 모니터링을 강화하고 법령과 매뉴얼은 국내외 보호정책 변화에 맞춰 정비한다.

국민 참여 및 소통 활성화 방안도 추진한다. 희귀·특산식물 현황과 생태관광지도 등 정보를 담은 '백두대간 플랫폼'을 구축하고 백두대간 보호를 위한 국민 행동수칙을 마련해 대국민 공감 확산에 기여한다는 복안이다.

이외에도 남북 관계 흐름에 맞춰 백두대간을 소통과 화합의 공간으로 활용하는 방안을 모색하고 나아가 국제기구 등을 통해 백두대간 보전 우수사례를 공유, 공동사업을 추진하는 방식으로 국제 협력을 강화하는 방안이 3차 기본계획에 포함됐다.

산림청은 3차 기본계획 이행을 위해 기후에너지환경부 등 관계부처와 백두대간보호지역 6개 도(32개 시·군)와 유기적으로 협력할 방침이다.

김인호 산림청장은 "백두대간은 우리나라 생태계의 생물다양성을 보전하는 데 필요한 핵심 생태자산"이라며 "국민이 체감할 수 있는 합리적인 백두대간 보호·관리 정책을 지속해 발굴·시행하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>