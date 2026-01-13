본문 바로가기
실무에서 답 찾는다… 양산시, 2026년 재난관리평가 대비 실무자회의 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.13 17:37

평가 대비 부서지표 점검·부서 간 협업 강화

재난은 예고 없이 오지만, 대비는 선택이다.


경남 양산시는 2026년 재난관리평가에 대비해 13일 시청 재난상황실에서 재난관리평가 실무자 회의를 개최했다.

재난관리평가 대비 실무자회의. 양산시 제공

재난관리평가 대비 실무자회의. 양산시 제공

이번 회의는 재난관리평가 전반에 대한 이해를 높이고, 평가 항목별 준비사항을 점검하기 위해 재난안전 관련 부서 실무자들이 참석한 가운데 진행됐다.

회의에서는 ▲2026년 재난관리평가 추진 방향 ▲평가 지표와 세부 항목 설명 ▲부서별 추진 현황 ▲우수사례 공유 ▲미비점 개선 방안 등에 대해 중점적으로 논의했다. 특히 각종 안전사업 관련 추진 상황과 실제 재난 발생 시 대응 역량강화를 위한 다양한 지표들의 추진 현황을 점검했다.


양산시는 실무자 회의를 통해 부서 간 협업을 더욱 강화하고, 재난 예방·대비·대응·복구 전 과정에 대한 관리 수준을 체계적으로 높여 나갈 계획이다. 또 정기적인 점검 회의와 교육·훈련을 통해 재난 대응 역량을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.


김경숙 시민안전과장은 "재난관리평가는 우리 시 안전사업의 전반에 대한 추진 상황을 확인해 시민이 생명과 안전을 지키는 환경을 조성하는 중요한 과정"이라며 "매년 실시하는 평가에 대해 사전 준비와 지속적인 대비를 통해 재난 상황에서도 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

