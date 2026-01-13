경북서부지식재산센터, 2026년 ‘글로벌 IP(지식재산) 스타기업 육성’ 사업공고 시작

경북 구미상공회의소 경북서부지식재산센터는 수출기업을 위한 2026년' 글로벌 IP 스타 기업 육성'사업 접수를 시작한다.

지식재산처(舊 특허청)와 경북도청은 점차 열악해지는 글로벌 시장에서 우리 기업들의 어려움을 극복하기 위해 지식재산 기반의 정책 예산을 증액하여 수출기업 지원에 나선다.

경북서부지식재산센터는 올해 5개사 선정 예정이며, 사업에 선정된 기업은 향후 3년간 특허, 브랜드 및 디자인 종합 컨설팅 지원을 통해 자사 수출제품의 경쟁력 향상을 기대할 수 있게 된다.

2024년부터 시작된 '글로벌 IP 스타기업 육성'사업은 올해까지 총 5개사를 대상으로 매년 기업별 지원계획을 수립하고 연차별 맞춤형 지원을 실시하고 있다.

특히 작년에는 경쟁사의 특허와 기술을 분석하여 중장기 R&D 전략을 수립할 수 있는 '맞춤형 PM'사업과 수출국에서 기업의 핵심기술을 보호할 수 있는 해외권리화(출원비, 등록비 지원) 사업의 수요가 많았으며, 수출 국가에 적합한 브랜드와 포장디자인을 개발하는 사업 또한 많은 기업들이 선택했다.

2026년' 글로벌 IP 스타기업 육성'사업의 수혜기업 모집공고 기간은 2월 19일(목) 18시 까지이며, 사업 신청 및 문의는 지역지식재산센터 홈페이지 및 경북서부지식재산센터로 하면 된다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>