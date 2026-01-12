[책 한 모금]AI 시대엔 정보의 양보다 '가치'다

디지털 전환과 인공지능(AI)이 삶과 노동의 방식을 재편하는 시대, 구본권 작가는 신간을 통해 '강력한 개인'의 새로운 조건을 제시한다. 저자는 과거의 강력함이 혈통과 자산, 타고난 재능에서 나왔다면, 오늘날에는 누구나 접근 가능한 AI 도구를 활용하는 능력이 새로운 힘의 원천이 되고 있다고 진단한다. 아울러 정보 과잉 시대에는 무작정 지식을 축적하는 학습이 아니라, 자신에게 필요한 지식을 선별하는 '언러닝(비움 학습)'이 중요하다고 강조한다. 이 책은 AI가 만들어낸 결과물을 비판적으로 검토하고 최종 판단을 내릴 수 있는 감식력, 즉 AI 리터러시가 인공지능 시대 개인의 경쟁력이 될 것임을 짚는다.
AI 시대, 강력한 개인이 온다 | 구본권 지음 | 김영사 | 240쪽 |1만8000원
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>