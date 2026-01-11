본문 바로가기
[단독]교원그룹도 해킹 사고…"개인정보 유출 여부는 확인 중"

최석진로앤비즈 스페셜리스트

입력2026.01.11 21:16

수정2026.01.11 21:41

쿠팡, KT 등 국내 기업을 상대로 한 해킹 사고가 이어지고 있는 가운데 여러 계열사를 통해 수백만명의 회원을 보유한 교원그룹이 해킹 피해를 당했다.

이날 오후 9시 현재 교원그룹 홈페이지에는 '예상치 못한 장애로 인해 웹 서비스 이용이 원활하지 않습니다'라는 서비스 장애 안내 공지가 떠 있고, 홈페이지 사용은 불가능한 상태다.

교원그룹 관계자는 "침해 정황은 확인을 했다"면서도 "개인정보 유출과 관련해선 아직 확인 중"이라고 말했다.

쿠팡, KT 등 국내 기업을 상대로 한 해킹 사고가 이어지고 있는 가운데 여러 계열사를 통해 수백만명의 회원을 보유한 교원그룹이 해킹 피해를 당했다.


교원그룹 홈페이지의 서비스 장애 안내 공지. 교원그룹 홈페이지 화면 캡처

교원그룹 홈페이지의 서비스 장애 안내 공지. 교원그룹 홈페이지 화면 캡처

11일 관련 업계에 따르면 교원그룹은 전날 오전 외부 사이버 공격 징후를 발견한 뒤 시스템을 차단하고 현재 복구 작업을 진행 중이다.

이날 오후 9시 현재 교원그룹 홈페이지에는 '예상치 못한 장애로 인해 웹 서비스 이용이 원활하지 않습니다'라는 서비스 장애 안내 공지가 떠 있고, 홈페이지 사용은 불가능한 상태다.


교원그룹 관계자는 "침해 정황은 확인을 했다"면서도 "개인정보 유출과 관련해선 아직 확인 중"이라고 말했다.


이어 "내일 오전 공식 입장을 담은 자료를 배포할 예정"이라고 밝혔다.

교원그룹은 상조 회사(교원라이프), 구몬학습 등 학습지 회사(교원구몬) 외에도 렌탈 사업을 하는 교원인베스트, 교원여행 등을 계열사로 두고 있다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

