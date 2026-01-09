콜롬비아 대통령 "美이민당국 나치 돌격대처럼 행동"

구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 자국을 상대로 한 미국의 군사 행동 가능성이 이제 진짜 위협이 됐다고 8일(현지시간) 밝혔다.

구스타보 페트로 콜롬비아 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

페트로 대통령은 이날 영국 BBC 방송 인터뷰에서 "이 위협을 제거할 수 있을지는 현재 진행 중인 대화에 달려 있다"고 말했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라를 공습하고 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 후 콜롬비아를 상대로도 군사 작전을 단행할 가능성을 내비쳤다.

페트로 대통령은 미국 이민세관단속국(ICE) 요원들이 "나치 돌격대처럼 행동한다"며 이민 단속 강화 움직임을 비판했다.

페트로 대통령은 "ICE가 거리에서 라틴아메리카인들은 박해하는 수준을 넘어 이제 미국 시민까지 살해하기에 이르렀다"며 "다른 나라들을 미국의 제국처럼 대하고 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



