레이저옵텍 은 운영자금 등 약 120억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 9일 공시했다.
레이저옵텍, 120억원 주주배정 유상증자 결정
2026년 01월 09일(금)
