레이저옵텍, 차세대 혈관레이저 ‘바스큐라589’ 식약처 허가 획득

피부 미용 및 질환 치료 레이저기기 전문기업 레이저옵텍 레이저옵텍 199550 | 코스닥 증권정보 현재가 6,290 전일대비 200 등락률 -3.08% 거래량 1,213,968 전일가 6,890 2026.02.10 10:57 기준 관련기사 다음달 52개사 3억2356만주 의무보유등록 해제레이저옵텍, 120억원 주주배정 유상증자 결정[특징주]레이저옵텍, '10년 먹거리' 세계최초 고체형 레이저 출시 기대…美 FDA 허가도 준비 전 종목 시세 보기 close 은 식품의약품안전처로부터 신제품 바스큐라589에 대한 품목 허가를 획득했다고 10일 밝혔다.

바스큐라589는 라만 기술을 기반으로 589나노미터 파장을 구현한 세계 최초 고체형 혈관 치료 레이저 장비다. 혈관종·화염상 모반·주사·홍조 등 혈관성 피부 질환 치료는 물론 기미·색소침착·토닝 등 다양한 혈관성 색소 치료 및 피부 미용 시술에도 폭넓게 활용할 수 있도록 설계됐다. 기존 펄스다이레이저 대비 출력 안정성과 소모성 염료 교체 등으로 인한 유지보수 효율성을 향상해 임상 안전성과 시술 효율을 동시에 높인 것이 특징이다.

레이저옵텍은 바스큐라589를 중장기 성장을 견인할 '10년 먹거리'로 주목하고 있다. 우선 바스큐라589를 질환 치료 시장에 성공적으로 안착시킨 뒤 피부 미용 시장으로 영역을 확대할 방침이다. 현재 미국 식품의약국(FDA) 허가 절차를 진행하고 있어 이르면 올 하반기 글로벌 진출이 가시화될 전망이다.

이창진 레이저옵텍 대표는 "바스큐라589는 혈관 치료 시장에 새로운 패러다임을 제시할 혁신적인 장비"라며 "기존 펄스다이레이저의 한계를 극복할 수 있는 기술로 출시를 준비 중인 현 단계에서도 국내외 의료계 관심이 뜨겁다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



