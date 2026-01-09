본문 바로가기
이케아코리아, 글로벌 캠페인 '헤이 우리집' 전개

이성민기자

입력2026.01.09 09:13

이달 고객 참여 프로그램 진행

이케아 코리아가 '헤이(Hej) 우리집' 글로벌 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다.


이번 캠페인은 '익숙하지만 여전히 설레는 곳, 헤이(Hej) 우리집'이라는 메시지를 통해 따뜻함과 연결, 기대와 편안함이 어우러진 집의 순간에 주목한다.

이케아 코리아가 '헤이(Hej) 우리집' 글로벌 캠페인을 전개한다. 이케아 코리아

이케아 코리아가 '헤이(Hej) 우리집' 글로벌 캠페인을 전개한다. 이케아 코리아

이케아 코리아는 캠페인 메시지를 담은 영상을 이케아 코리아 공식 인스타그램 및 온라인 몰을 통해 공개할 예정이다.

고객 참여형 프로그램도 마련한다. 고객 참여 프로그램은 오는 31일까지 진행되며, 참여자 중 8명을 선정해 50만원 상당의 서비스를 제공한다. 자세한 내용은 이케아 공식 온라인 몰에서 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
